Gazze'de son durum: En az 71 bin 271 şehit

◾ Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerini, orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu hava ve kara saldırıları ile hedef aldı. İsrail savaş uçakları, Refah'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi, eş zamanlı olarak topçu atışları ile bölgeyi hedef aldı.

◾ Tanıklar, bölgede şiddetli patlama sesleri ve İsrail askeri araçlarından aralıklı silah sesleri duyulduğunu belirtti. Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Şucaiyye mahallelerinde de hava saldırıları ve topçu atışları düzenlenirken bölgede patlama sesleri duyuldu.

◾ Orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgeleri de İsrail ordusuna ait askeri araçlardan açılan ateşin ve topçu atışlarının hedefi oldu.