Gazze'de insanlık krizi: 64 bin 756 vefat
7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze saldırıları durmaksızın sürmekte. Öyle ki şehit olan Gazzelilerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 64 bin 756'ya ulaştı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen saldırılar Gazze'deki soykırımın dayanılmaz boyuta ulaştığının kanıtı.
▪ Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
▪ Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 ölü ve 200 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 206 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.
▪ İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 479'a, yaralananların sayısının da 18 bin 91'e ulaştığı ifade edildi.
▪ İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 756'ya, yaralıların sayısının 164 bin 59'a yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
▪ İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 Filistinli vefat etti.
▪ Görgü tanıklarından ve sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri ve sivillerin evlerini hedef aldı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tevvam bölgesinde Filistinli "Sultan" ailesinin evini vurdu.
▪ Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Ahmed Yasin Caddesinde Ebu Sultan ailesinin evine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
▪ Ayrıca İsrail ordusunun aynı mahallede hedef aldığı bir dairede 2 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.
▪ Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu. Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Ali Camisi yakınlarındaki bir grubu hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli vefat etti.
▪ İsrail Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'ndeki Safedi binası ile yanındaki bir binaya saldırı düzenledi. Gazze kentinin çeşitli bölgelerini hedef alan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 17 Filistinlinin cenazeleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldı.
▪ Kentin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda tahliye uyarısından kısa bir süre sonra İsrail savaş uçakları Ebu Asi Okulu'nu bombaladı. İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin batı mahallelerinde binaları ve çeşitli yapıları hedef almayı sürdürdü.