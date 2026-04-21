Gazze'de artan sağlık krizi

◾ Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te ateşkese varıldı ancak İsrail anlaşmanın gereği olan yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Yerleşik hayata geçme, gıda ve su sıkıntısından kurtulma hayalleri kuran Gazzeliler ise her gün başka bir sorunla karşı karşıya kaldı.

◾ Enkazın ve çöplerin toplanamadığı, altyapının onarılamadığı ve kanalizasyon sularının yerinden edilenlerin çadırlarının arasından aktığı görüntülere Gazze'nin pek çok yerinde rastlamak mümkün. Bu durum da sıçan ve lağım faresi gibi büyük kemirgenlerin üremesi için uygun ortam oluşturuyor. Bu kemirgenlerin ısırması sonucu hastaneye giden vakalarda da artış yaşanıyor. İsrail, fare zehiri girişine bile kısıtlama getiriyor.