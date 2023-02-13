Dünyadan Türkiye'ye yardım eli

Rusya

🔹 Rusya, AFAD ile koordine çalışması için Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Acil Durumlar Bakanlığı Müşaviri Daniel Martınov, depremin ardından bakanlıkta toplantı düzenlediklerini, 1 gün içerisinde de büyük bir kurtarma grubu oluşturarak Türkiye'ye gönderdiklerini aktardı.

🔹 Arama kurtarmanın daha sağlıklı ilerlemesi için özel eğitimli köpekler de gönderdiklerini belirten Martınov, "Biz depremzedelere daha iyi müdahale etmek için sağlık malzemesi de getirdik. Burada kurduğumuz sistemle insanlara daha iyi müdahale edebilelim diye en iyi teknolojiyi bu alana getirdik. İnsanlara yardımcı olmak için ilaçlar, ekipmanlar ve gerekli olacak her şeyi getirdik ve buraya kurduk" sözleriyle yardım için nasıl seferber olduklarını dile getirdi.

🔹 Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye 50 kişilik bir ekip ve 11 doktorun daha gönderilmesiyle seferber edilen Rus uzman sayısının 150 kişi olduğunu açıkladı.

Deprem anında ortaya çıkan ışıklar