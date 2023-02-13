Dünyadan Türkiye'ye yardım eli
Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, ülkemizin 10 ilini çok büyük bir yıkıma uğrattı. Birçok vatandaşımızı yitirdiğimiz depremler ülkemizi tarifsiz bir yasa boğdu. Dünyanın birçok yerinden geçmiş olsun mesajlarının yanında birçok ülke Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek için deprem bölgesine insani yardım malzemesi, sağlık görevlisi ve arama kurtarma ekibi yönlendirmesinde bulundu. İşte Türkiye'ye uzanan yardımlar...
Giriş Tarihi: 13.02.2023
19:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
19:56
Rusya
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Acil Durumlar Bakanlığı Müşaviri Daniel Martınov, depremin ardından bakanlıkta toplantı düzenlediklerini, 1 gün içerisinde de büyük bir kurtarma grubu oluşturarak Türkiye'ye gönderdiklerini aktardı. Rusya, AFAD ile koordine çalışması için Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.
🔹 Arama kurtarmanın daha sağlıklı ilerlemesi için özel eğitimli köpekler de gönderdiklerini belirten Martınov,
sözleriyle yardım için nasıl seferber olduklarını dile getirdi. "Biz depremzedelere daha iyi müdahale etmek için sağlık malzemesi de getirdik. Burada kurduğumuz sistemle insanlara daha iyi müdahale edebilelim diye en iyi teknolojiyi bu alana getirdik. İnsanlara yardımcı olmak için ilaçlar, ekipmanlar ve gerekli olacak her şeyi getirdik ve buraya kurduk"
🔹 Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye 50 kişilik bir ekip ve 11 doktorun daha gönderilmesiyle seferber edilen Rus uzman sayısının 150 kişi olduğunu açıkladı.
Deprem anında ortaya çıkan ışıklar
Irak
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Irak Başbakanı Muhammed Irak acil yardım sağlık ekibi ve kurtarma çalışmaları için ekipman gönderdi. Şiya es-Sudani acil yardım sağlık ekibi ve kurtarma çalışmaları için ülkemize ekipman gönderdi. Bunun yanında 150 kişiden oluşan yardım ekibiyle kurtarma çalışmalarına destek oldu.
🔹 Irak'ın
Kerkük kentinde tüm camilerde depremzedeler için yardım kampanyası düzenlenirken Erbil kenti 14 tırdan oluşan soba yardımını Türkiye'ye ulaştırdı.
Asrın en büyük felaketi: Kahramanmaraş depremi
Suudi Arabistan
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5 uçak ve yardım ekibi göndererek Türkiye'ye destek olan Suudi hükümeti bunun yanında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında 250 milyon riyal (yaklaşık olarak Suudi Arabistan, Türkiye'ye uçak ve yardım ekibi gönderdi. 66.6 milyon) toplandı.
Kuveyt
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Kuveyt, Türkiye ve Suriye'deki deprem için Kuveyt, Türkiye için yardım kampanyası başlattı. "Kuveyt yanınızda" sloganıyla devlet televizyonunda 12 saaat süren bir kampanya başlattı. Birçok kişi ve kuruluşun yaptığı yardımlar ile 67 milyon dolar toplandı.
Ürdün
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İçinde depremzedeler için Ürdün, Türkiye'ye çadır yardımında bulundu. 480 çadırın bulunduğu iki askeri uçağı Adana'ya gönderen Ürdün yetkilileri depremzedeler için hazırlanan 10 bin çadırın, zaman içinde gönderileceğini ifade ettiler. Ürdün'ün, Türkiye'nin deprem bölgelerinde bulunan kardeşlerine yardım etmeyi sürdüreceği bildirildi.
Deprem sonrası iyilik hâlleri
Azerbaycan, Gürcistan
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Azerbaycan, Gürcistan Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri ve temel insani yardım gönderdi.
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Azerbaycan ve Gürcistan'ın depremden etkilenenler için topladığı gıda ve temel yaşam maddelerini taşıyan 80 tır, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.
🔹 Azerbaycan'ın devletinin çağrısıyla kurulan arama kurtarma ekiplerinde
899 Azerbaycanlı personel bulunuyor. Deprem bölgesinde görev yapan ekip, 51 vatandaşımızın hayatını kurtardı. Ayrıca Azerbaycan Şanlıurfa ilimiz 40 jeneratör yardımında bulundu. Gürcistan'ın gönderdiği 60 ve 40 kişiden iki arama kurtarma deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.