Cumhuriyet'in 100. yılına armağanlar

SAVAŞTA GERİ KALAN TEKNOLOJİ

◾ Dünya ülkelerince bilim ve teknolojinin gerçek manada gelişmeye başladığı yıl, 1960'a tekabül etmektedir. I. Dünya Savaşı'ndan çıkan ülkeler büyük kayıplar yaşamış, imparatorlukla yönetilen Osmanlı ve Avurturya - Macarisatan gibi devletler yıkılmıştır.

◾ 1918'de biten muharebenin ikincisi 1939'da tekrardan dünya üzerinde büyük kaosa ve katliama neden olur. Bu da dünyanın bilim alanında ciddir bir durgunluk yaşaması demektir.

◾ Tarih boyunca meydana gelen savaşların daima bir kazananı varmış gibi gözükse de bu dönemlerde insanlığın geleceği engellere takılmıştır. En somut örneğiyse hayattan koparılan milyonlarca masum çocuk, kadın ve savunmasız hayvanlardır...