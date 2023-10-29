Cumhuriyet'in 100. yılına armağanlar
Cumhuriyet'in ilanının üzerinden tam bir asır geçti ve milletimiz özverili çalışmasıyla ülkemizin savunma sanayisini durmadan, bıkmadan ve usanmadan bir üst noktaya taşıma gayreti içinde oldu. Bu minvalde son yıllarda üretilen TAYFUN ve SİPER füzeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve KAAN Muharip Uçağı Cumhuriyet'in 100. yılına armağan edilmiştir...
Giriş Tarihi: 29.10.2023
08:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
09:06
SAVAŞTA GERİ KALAN TEKNOLOJİ
◾ Dünya ülkelerince bilim ve teknolojinin gerçek manada gelişmeye başladığı yıl,
1960'a tekabül etmektedir. I. Dünya Savaşı'ndan çıkan ülkeler büyük kayıplar yaşamış, imparatorlukla yönetilen Osmanlı ve Avurturya - Macarisatan gibi devletler yıkılmıştır.
◾
1918'de biten muharebenin ikincisi 1939'da tekrardan dünya üzerinde büyük kaosa ve katliama neden olur. Bu da dünyanın bilim alanında ciddir bir durgunluk yaşaması demektir.
◾ Tarih boyunca meydana gelen savaşların daima bir kazananı varmış gibi gözükse de bu dönemlerde insanlığın geleceği engellere takılmıştır.
En somut örneğiyse hayattan koparılan milyonlarca masum çocuk, kadın ve savunmasız hayvanlardır...
I. Dünya Savaşı'nın neden olduğu travma
TÜRKİYE'DE SANAYİ
◾
1945 yılında sona eren II. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık uzun süre kendine gelemez ve bilimsel anlamda faaliyetler gerçekleştiremez. Fakat savaş hususunda birtakım gelişmeler yaşanır. 1947'ye gelindiğinde devletler artık alenen değil gizliden gizliye ekonomilerini kullanarak savaşacaklardır. Bu, Soğuk Savaş'ın ta kendisidir.
◾
Amerika ve Rusya'nın başrolünde gerçekleşen bu muharebe, 1991 senesine kadar devam eder. Savaş yıllarında Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine dair ilk hareket ise 1960 yılında başlar.
◾ Türkiye'de
60'lı yıllarda sanayi faaliyetlerinin temeli atılır fakat sıcak gelişmeler 2020'da gerçekleşir. Bu manada 2023'ü "savunma sanayinin zirvesi" olarak kabul etmemiz mümkün.
◾
2023, 1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı olması bakımından önem arz etmektedir, buna mahsus olarak savunma sanayisi alanındaki bazı teknolojik hamleler Cumhuriyetimize armağan edilmiştir.
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ KAAN
◾ Türk sanayisinin Cumhuriyet'in
100. yılına armağanlarından biri " Kaan" isimli milli muharip uçağıdır. Ülkemizde en önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan Kaan, Türk dehasının bir yansımasıdır.
◾
2030 yılı itibariyle F16'lar kademeli olarak hava savunma sistemimizden çıkartılıp yerine Kaan muharip uçağı devreye girecektir.
Teknoloji Sözlüğü
BEŞİNCİ NESİL UÇAK
◾
Kaan'ın yapımını üstlenen ve bu faaliyeti titizlikle yürüten TUSAŞ yetkilileri, uçağın beşinci nesil olduğunu söylemektedir. Kaan, tam boy statik testinde üzerine yüklenen yükü taşımış, dayanıklılık konusunda başarısını ortaya koymuştur.
◾ Kanat açıklığı
on dört, yükseliği altı, uzunluğu ise yirmi bir metredir. Bunlar, Kaan'ın dış görünüşünde dikkat çeken özelliklerdir.
◾ Bu aracın diğerlerinden farkı ise;
hızı, hedefini tutturması ve yapay zekaya sahip olmasıdır.
TUSAŞ nedir?
28 Haziran 1973 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Uçak Sanayi ve Anonim Ortaklığı'dır.
YERLİ FIRKATEYNİMİZ MİLGEM
◾ Savunma sisteminin
Cumhuriyet'e armağanlarından biri de MİLGEM projesi kapsamında, ilk milli ve yerli Türk Fırkateyni olacaktır. Bu savaş gemisinin en önemli özelliği, yerlilik oranının yüzde yetmiş beş olmasıdır.
◾ Türk hava savunma sanayisi;
Bayraktar, Göktürk ve Kaan gibi girişimlerle gelişirken diğer yandan denizde de etkin faaliyet gösterebilmek adına yenilikler yapıyor.
MİLGEM nedir?
Milgem adıyla tanınan Milli Gemi, Cumhuriyet'in ulusal savaş gemisi kapsamında gerçekleştirilen programıdır.
Osmanlı'nın ünlü denizcileri