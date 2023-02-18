Afet bölgelerindeki tehdit: Kolera
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki ikiz depremler sonucu on bir ilde büyük can ve mal kayıpları yaşandı. Asrın felaketinden sonra yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar, kurulan çadırkentlerde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Yaşanan elim olaylar sonucu bölgede temiz su kaynağı, hijyen konusunda sıkıntılar oluştu. Bu durum başta kolera olmak üzere çeşitli enfeksiyon hastalıkları riskini artırdı.
Giriş Tarihi: 18.02.2023
15:08
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
09:58
ASRIN FELAKETİ: KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ
🔸 6 Şubat 2023 sabahı saat
04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu büyük afet henüz tazeyken aynı gün saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı.
🔸 İkiz depremlerin etkisi öyle büyüktü ki başta
Kahramanmaraş olmak üzere Adıyaman, Adana, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep'te yıkım ve can kayıpları meydana geldi.
AFET BÖLGESİNDE TEMEL İHTİYAÇLAR
🔸 Yaşanan afet sonrası bölgedeki vatandaşlar, pek çok
temel ihtiyaç malzemelerine gerek duydu. Depremden etkilenen borular nedeniyle musluklardan akan suların kullanılmaması yönünde uyarıların üzerine temiz su ihtiyacı oluştu. Ayrıca temiz gıda, hijyen malzemeleri ve tuvalet gibi temel düzeyde talepler meydana geldi.
🔸 Depremin gerçekleştiği illerde
salgın hastalıkların yaşanmaması için hijyen ve temiz su tüketimi oldukça mühimdir. Uzmanlar, vatandaşların özellikle içmek, el ve ağız yıkamak için pet şişelerdeki güvenilir suları tüketmesi gerektiğini belirtti.
Asrın en büyük felaketi: Kahramanmaraş depremi
SALGIN HASTALIK RİSKİ
🔸 Afet bölgesinden bildirilen
tifo ya da kolera vakası bulunmamakla birlikte bu ortamlar, enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkma ihtimali yüksek yerlerdir. Bunun en önemli sebebi, güvenilir su ve gıdaya ulaşmada yaşanan zorluklardır. Deprem sonrası yaşanan altyapı sorunları nedeniyle kanalizasyon suları içme suyuna karışır, bu da insan sağlığı için büyük tehdit oluşturur.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde görülen hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamada, diyerek konuyla ilgili endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını açıkça belirtti. "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar"
🔸 Afet bölgesindeki insanların musluk sularını içmesi,
koleradan tifoya, tifodan hepatit A, hepatit E'ye kadar pek çok salgın hastalığa yol açabilmektedir. Bu hastalıkları önlemek için güvenilir su ve gıda, hijyenik tuvalete ulaşım sağlanması gerekir.
KOLERADAN KORUNMA YOLLARI
🔸 Kişilerin aynı covid-19 salgınında olduğu gibi
el hijyenine dikkat etmesi, sağlık risklerini büyük ölçüde önleyecektir. Ellerin su ve sabunla yıkanması ideal temizlik yöntemidir. Suyun bulunamadığı ortamlarda alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanılması da aynı işlevi görecektir.
🔸 El temizliği kadar
güvenilir gıda tüketimi, maske kullanımı da hastalıkların önlenmesinde önemlidir. Uzmanlar, depremzedelerin kapalı alanlarda toplanmasının bulaşıcı hastalıklar için uygun ortam oluşturduğunu belirtmektedir. Bu nedenle özellikle hastalananların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve izolasyona alınması gerekir.
Deprem sonrası iyilik hikayeleri
ENFEKSİYON NASIL GERÇEKLEŞİR?
🔸 Afet bölgesinde gerçekleşme ihtimali olan en yaygın salgın hastalıklardan biri koleradır. Kolera,
"Vibrio cholerae" isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olarak gerçekleşir. Bu hastalık akut ve şiddetli ishal ile ortaya çıkar.
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Savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen ve kalabalık ortamlarda yaşayan topluluklarda kolayca yayılıp ölümlere neden olabilir. Su ve kişisel hijyenin yetersiz olduğu yerde görülme ihtimali oldukça yüksektir.