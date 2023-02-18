Afet bölgelerindeki tehdit: Kolera

SALGIN HASTALIK RİSKİ

🔸 Afet bölgesinden bildirilen tifo ya da kolera vakası bulunmamakla birlikte bu ortamlar, enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkma ihtimali yüksek yerlerdir. Bunun en önemli sebebi, güvenilir su ve gıdaya ulaşmada yaşanan zorluklardır. Deprem sonrası yaşanan altyapı sorunları nedeniyle kanalizasyon suları içme suyuna karışır, bu da insan sağlığı için büyük tehdit oluşturur.

🔸 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde görülen hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar" diyerek konuyla ilgili endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını açıkça belirtti.

🔸 Afet bölgesindeki insanların musluk sularını içmesi, koleradan tifoya, tifodan hepatit A, hepatit E'ye kadar pek çok salgın hastalığa yol açabilmektedir. Bu hastalıkları önlemek için güvenilir su ve gıda, hijyenik tuvalete ulaşım sağlanması gerekir.