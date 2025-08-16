Abluka ve açlık: Gazze'de açlıktan vefat eden sayısı 251'e yükseldi
Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve sürdürdüğü abluka politikası, bölgede benzeri görülmemiş bir kıtlık sorununu beraberinde getirmiştir. Özellikle temel gıda ve tıbbi malzemelerin girişine getirilen kısıtlamalar, Gazze'deki Filistinlileri açlığa mahkum etmekte. Bu insanlık suçunun bir sonucu olarak, son bir gün içinde 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, açlıktan ölümler 251'e ulaştı. Uluslararası toplum, Gazze'deki bu felaketi durdurmak için daha etkin adımlar atmalı ve İsrail'in ablukayı kaldırması için baskı yapmalı.
▪ Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
▪ İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti. Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 108'i çocuk, 251'e yükseldiğini kaydetti.
▪ Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin sığındığı ev ve çadırları hedef aldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
▪ Saldırıda aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da olduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.
▪ Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezine düzenlediği son saldırılara ilişkin bilgi verildi.
▪ Açıklamada, "İsrail, 6 günde Gazze'nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ni adeta yerle bir etti. Yaklaşık 400 evi uzaktan kumandalı patlayıcılar, yüzlerce hava saldırısı ve top atışıyla yok etti. Saldırılar nedeniyle mahalledeki 90 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.
▪ Mahalle sakinleri zorla göç ettirilirken, patlamalar ve bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ölü ve yaralıların da çıkarılamadığı aktarıldı. Açıklamada, evler, okullar ve camilerin hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail'in bu saldırılarının Gazze'yi tamamen işgal etme ve mahalleleri boşaltma amacı taşıdığı, yaşananların "sistematik bir soykırım politikası" olduğu vurgulandı.
▪ İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.
▪ Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti. İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.
▪ İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
▪ Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
▪ Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
▪ Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
▪ Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. Siyonist ordu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.