Medeniyetimizde sabrın en güzel eseri katı' sanatı

Bu sanatın çok köklü tarihi vardı. Araştırmacılar kâğıt ve deri oymacılığının iki binyıl kadar önce bir halk sanatı olarak Çin'de doğduğunu ileri sürdü.

📌İslamiyet'ten önce bulundukları coğrafyalarda Türkler kültürel birikimlerini oluşturdular ve İslamiyet'ten sonra ise Uzak Doğu etkilerini; İran, Arap ve Bizans etkileriyle sentezleyerek Osmalı kültürü Çatısı altında Avrupa'ya kadar yaydılar. Türk katı' sanatı da bu uzun kültürel tarihi seyrin içinde Türk süsleme sanatları içinde yerini aldı.

📌Uygurlar tarafından günümüze ulaşan sanat İslam dünyasına Orta kanalıyla geçtiğini göstermekteydi. İlk örneklerine Timurlular ve Akkoyunlular döneminde rastlanan kağıt oymacılığı Osmanlı'da gelişim gösterdi.

📌16. yüzyıldan itibaren Osmanlı'da büyük rağbet görmeye başlayan kat'ı sanatı ve sanatkarları hakkında az da olsa tezkirelerde bilgiler bulunmaktadır.