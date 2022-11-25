Kültür mirasımız: tesbih

Tesbihin kelime kökeni

🔸 Tesbih sözcüğü, Arapça kökenli olup "subhan" kelimesinden türemiştir. Daha bilinen manasıyla "Allah'ı (CC) zikir ve tenzih ederken sayının anlaşılması için kullanılan, ipliğe dizilmiş, çeşitli ağaç veya taşlardan yapılan ve genellikle 33 veya 99 taneden oluşan diziye" tesbih denir. Günümüzde Türkçe kullanımına uygun olarak "tespih" şeklinde telaffuz edilmektedir.

Tesbihi değerli kılan unsurlar

🔸 Tesbihi değerli kılan, tesbihin malzemesidir. En kıymetli çeşidi ise damla kehribar isimli milyarlarca yıllık çam reçinelerin fosilleşmesiyle oluşan türdür. Tesbihin kıyameti, eski oluşu ve ustaların mahareti ile ölçülür. Yapıldığı tarih ne kadar eskiyse o kadar kıymetli kabul edilir.