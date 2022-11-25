Kültür mirasımız: tesbih

Tesbih türleri ve sahip olduğu özellikleri
🔸 Oltu Taşı Tesbih: Erzurum yöresinden çıkarılan oltu taşı, stres azaltıcı etkilerinin yanında estetik olarak da sıklıkla tercih edilir. En pahalı tesbih türleri arasında yer alan oltu taşı tesbihler, en meşhur türlerden biridir.
🔸 Doğal Taş Tesbih: Ametist, akik, ay taşı, sedef, safir, firuze gibi taşlar tesbih yapımında kullanılır.
🔸 Kuka Tesbih: En çok tercih edilen modeller arasında olan kuka tesbih, kullandıkça renk değiştirmesiyle dikkat ve ilgileri toplar. Hammaddesinin ağaç olması ve dayanıklı olmasından dolayı kullanım açısından kolaylık sağlar.
🔸 Kehribar Tesbih: Kıymetli türler arasında yer alan kehribar tesbih, taşın farklı şekillerde işlenmesiyle elde edilir. Toplamda 256 farklı tona sahip olmasıyla sevilen tesbih çeşitleri arasında yerini alır.
Kalemin izdüşümü