Kovid-19 günlerinde öğrencilerin bilmesi gereken uzaktan eğitim terimleri

📌Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin kuruma gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.