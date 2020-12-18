Kovid-19 günlerinde öğrencilerin bilmesi gereken uzaktan eğitim terimleri
Kovid-19 günlerinde öğrencilerin bilmesi gereken uzaktan eğitim terimleri
Koronavirüsün hayatımıza girmesinden sonra yaşam standartlarımızda büyük oranda değişiklik meydana geldi. Sürecin fiziksel ve psikolojik etkilerinin yanında bir de eğitime yansıyan boyutları var. Dünyada ve ülkemizde birçok üniversitede koronavirüsten önce de uzaktan eğitim modeli kısmen kullanılıyordu fakat süreçten sonra tüm eğitim düzeylerinde zorunlu hale geldi. Eğitimin dijitalleştirilmesi tedbirler kapsamında yer aldı. İşte kovid-19 günlerinde öğrencilerin bilmesi gereken uzaktan eğitim terimleri…
Giriş Tarihi: 18.12.2020
10:25
Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
12:11