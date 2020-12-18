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Kovid-19 günlerinde öğrencilerin bilmesi gereken uzaktan eğitim terimleri

Koronavirüsün hayatımıza girmesinden sonra yaşam standartlarımızda büyük oranda değişiklik meydana geldi. Sürecin fiziksel ve psikolojik etkilerinin yanında bir de eğitime yansıyan boyutları var. Dünyada ve ülkemizde birçok üniversitede koronavirüsten önce de uzaktan eğitim modeli kısmen kullanılıyordu fakat süreçten sonra tüm eğitim düzeylerinde zorunlu hale geldi. Eğitimin dijitalleştirilmesi tedbirler kapsamında yer aldı. İşte kovid-19 günlerinde öğrencilerin bilmesi gereken uzaktan eğitim terimleri…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 12:11
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BİLGİSAYAR TABANLI ÖĞRENME
BİLGİSAYAR TABANLI ÖĞRENME

📌Öğretim ve öğrenme süreçlerinin hem yönetiminde hem de pratiğinde bilgisayarların kullanımını ifade eden çatı bir kavramdır.

Uzaktan eğitim hakkında bilinmesi gerekenler

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UZAKTAN EĞİTİM
UZAKTAN EĞİTİM

📌Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretmenin kuruma gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

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AKILLI ÖĞRENME
AKILLI ÖĞRENME

📌Bireylerin akıllı teknolojiler ve dijital kaynakları kullanarak gerçek dünyadan öğrenmeleri üzerine odaklanan modeldir.

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ASENKRON ÖĞRENME
ASENKRON ÖĞRENME

📌Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki etkileşimin zaman zaman gecikmeli olarak gerçekleştiği öğrenmedir.

📌Örneğin, Coursera, Udemy gibi eğitim portallarından öğrenciler dersin yapıldığı anda değil farklı zamanlarda da derse katılabilmesi, soru-cevap forumları üzerinden öğrenme bu öğrenme biçimine örnek olarak verilebilir.

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ADİL KULLANIM
ADİL KULLANIM

📌Telifli eserin "eleştirme, yorum yapma, haberlerde sunma, öğretme, burs veya araştırma maksadı ile" kullanılmasıdır.

Üniversite öğrencilerinin bilmesi gereken akademik terimler

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