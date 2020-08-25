Zarf nedir? Zarf türleri ve özellikleri nelerdir? Zarf örnekleri...

📌Türkçede pek çok sıfat aynı zamanda zarf olarak da kullanılabilir. Bu sebeple bir kelimenin zarf mı, sıfat mı olduğu tespit edilirken cümledeki işlevi ve diğer kelimelerle ilişkisi incelenir. Sıfatlar gibi zarflar da tek başına kullanıldıklarında isim hâline gelir.

📌Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldıklarında isim görevindedir. Zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanır.

📌Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf; isimle bağlantılı olup ismi niteliyorsa sıfat görevindedir.

Örnekler

hızlı (isim)

Arkadaşım, İngilizce'yi hızlı öğrendi. (öğrenme fiilini nitelediği için zarf)

Arkadaşım, hızlı arabaları çok seviyor. (araba ismini nitelediği için sıfat)

📌Cümle içerisinde genelde zarf tümleci olarak kullanılırlar.

📌 Zarflar; durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer-yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere beşe ayrılır: