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Zarf nedir? Zarf türleri ve özellikleri nelerdir? Zarf örnekleri...

Tükçe dil bilgisi konuları arasında yer alan zarflar, eğitim hayatı boyunca öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. Bu sebeple dil bilgisinin en temel konuları arasında yer alıyor. Kimi zaman sıfatlar ile karıştırılmasından ötürü öğrenciler tarafından kafa karışıklığına sebep olduğundan bu konu hakkındaki zarf nedir? zarf türleri ve çeşitleri nelerdir? Zarf örnekleri, zarf konu anlatımı nasıldır? gibi soruları sizler için cevaplıyoruz. İşte fiilleri niteleyen durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı ve soru zarfları hakkındaki detaylar…

Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:24
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ZARF NEDİR?
ZARF NEDİR?

Zarf veya belirteç; bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen kelimelerdir.

📌Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nereye, ne kadar ve nasıl sorularının cevaplarını oluşturur. "Aşağı, yukarı, nazikçe, çok, az, fevkalâde, en, ileri, geri, şimdi, geç" gibi kelimeler cümle içerisinde zarf olarak kullanılabilir.

Sıfat nedir? Sıfat türleri neledir? Sıfat örnekleri...

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ZARF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
ZARF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

📌Türkçede pek çok sıfat aynı zamanda zarf olarak da kullanılabilir. Bu sebeple bir kelimenin zarf mı, sıfat mı olduğu tespit edilirken cümledeki işlevi ve diğer kelimelerle ilişkisi incelenir. Sıfatlar gibi zarflar da tek başına kullanıldıklarında isim hâline gelir.

📌Zarflar da tıpkı sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldıklarında isim görevindedir. Zarf görevini cümle içerisinde kullanımına bağlı olarak kazanır.

📌Bir sözcük fiille bağlantılıysa, fiili niteliyorsa zarf; isimle bağlantılı olup ismi niteliyorsa sıfat görevindedir.

Örnekler

hızlı (isim)
Arkadaşım, İngilizce'yi hızlı öğrendi. (öğrenme fiilini nitelediği için zarf)
Arkadaşım, hızlı arabaları çok seviyor. (araba ismini nitelediği için sıfat)

📌Cümle içerisinde genelde zarf tümleci olarak kullanılırlar.

📌 Zarflar; durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, yer-yön zarfı ve soru zarfı olmak üzere beşe ayrılır:

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ZARF TÜRLERİ NELERDİR?
ZARF TÜRLERİ NELERDİR?

1-Durum/Hal (Nasıllık-Nicelik) Zarfı
2-Zaman Zarfı
3-Yer-Yön Zarfı
4-Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfı
5-Soru Zarfı

Fiilimsi nedir, özellikleri nelerdir?

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ZARF ÇEŞİTLERİ TABLOSU
ZARF ÇEŞİTLERİ TABLOSU

1-Durum/Hal (Nasıllık-Nicelik) Zarfı
2-Zaman Zarfı
3-Yer-Yön Zarfı
4-Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfı
5-Soru Zarfı

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ZAMAN ZARFLARI
ZAMAN ZARFLARI

Fiilde belirtilen eylem veya hareketin ne zaman yapıldığını bildiren kelimelere veya kelime gruplarına zaman zarfı denir. "Dün, bugün, yarın, akşam, kışın, geceleyin, ilkin, şimdilik, yine, demin, daha, hâlâ, henüz, derhal, bazen" gibi kelimeler, cümlede zaman zarfı görevinde kullanılabilirler. Fiile sorulan "Ne zaman?" sorusunun yanıtı zaman zarfıdır:

Örnekler

Ağabeyim henüz gelmedi.
Babam eve şimdi geldi.
Kendimi henüz sınav için hazır hissetmiyorum.
Test sonuçları elimize bugün ulaştı.
Yarın akşam sınıfça tiyatroya gideceğiz.

Fiilde çatı örnekleri

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