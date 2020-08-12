Fiilimsi nedir, özellikleri nelerdir? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil nedir? Fiilimsi örnekleri...

Türkçede isim-fiil (mastar), sıfat-fiil (ortaç) ve zarf-fiil (ulaç) olmak üzere üç fiilimsi türü vardır. Bunların ortak özellikleri şöyle sıralanabilir:

🔸Fiil, anlamını tamamıyla yitirmez.

🔸Fiile gelen, olumsuzluk eki hariç, zaman ve şahıs ekleri gibi fiile özel ekleri almaz, yani fiil çekimine girmezler.

🔸Fiil cümlelerinde yüklem olamazlar. Ancak isim cümlelerinde ek-fiil eki alarak yüklem olabilirler.

🔸Fiilimsi olan kelimeler veya fiilimsi ile oluşan kelime grupları cümlede yan cümlecik oluşturabilirler.

🔸Fiilimsiler bulundukları cümleyi birleşik yapılı hâle getirebilirler.

🔸Fiilimsi ekleri yapım eki olarak da tanımlanabilir.

🔸Fiilimsileri niteleyen kelimeler zarf görevinde olurlar.