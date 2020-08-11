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Nazım biçimi nedir, özellikleri nelerdir? Nazım biçimi örnekleri... Nazım biçimi konu anlatımı...

Nazım biçimleri, edebiyatta beş başlık altında ele alınır. Bunlar, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım biçimleri, anonim halk edebiyatı nazım biçimleri, aşık edebiyatı nazım biçimleri, divan edebiyatı nazım biçimleri, Batı uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı nazım biçimleridir. Peki, nazım biçimi nedir, nazım biçimi özellikleri nelerdir? Nazım biçimi örnekleri hangileridir? İşte örneklerle nazım biçimi konu anlatımı…

Giriş Tarihi: 11.08.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 16:05
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NAZIM BİÇİMİ NEDİR?
NAZIM BİÇİMİ NEDİR?

Nazım biçimleri, dize ve uyakların belli bir düzene göre sıralanmasıyla oluşur. Hiçbir manzumeye bağlı olmayan tek başına bir dize en küçük nazım şeklidir.

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Bir yapıt ya da yazınsal yaratının dışsal yapısına, içerik dışında kalan öğelerine "biçim (şekil)" denir. Manzumelerin uyak örgüsü, nazım birimi, ölçüsü ve konusuna göre kazandığı dış özelliğin genel adına ise "nazım biçimi (şekli)" denir.

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Arap ve İran (Fars) edebiyatlarında ve bu arada Türk edebiyatında nazmın en küçük birimi mısradır. Mısraları değişik kafiye düzeni içinde ve değişik sayılar da birleşmelerinden ayrı ayrı adlandırılan nazım şekilleri ortaya çıkmıştır.

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NAZIM BİÇİMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
NAZIM BİÇİMİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Nazım biçimleri edebiyatımızın çeşitleri dönemlerine göre ve türlerine göre farklılık göstermiştir. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, anonim halk edebiyatı, aşık edebiyatı, divan edebiyatı, Batı uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatının kendine özgü nazım biçimleri vardır.

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İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

1.Koşuk
2.Sagu
3.Destan
4.Sav

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