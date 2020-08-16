Fiilde çatı nedir, özellikleri nelerdir? Fiilde çatı örnekleri… Fiilde çatı konu anlatımı…

2. Edilgen fiil

📌İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillere edilgen fiil denir.

📌Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. Edilgen fiiller, fiil kök veya gövdelerine "-l" veya "-n" eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

Örnekler

🖋Futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı.

cümlesinde "atma" işini gerçekleştiren yoktur. Onun yerine "atılma" eyleminden etkilenen "futbolcu" vardır. "Futbolcu" işi yapan değil de yapılan işten etkilenen durumunda olduğundan cümlede "sözde özne" görevindedir. O hâlde "atıldı" eylemi çatısına göre edilgendir.

🖋Bütün sokaklar temizlendi.

🖋Kitapların hepsi okundu.

🖋Kapı hızlı hızlı vuruldu.

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