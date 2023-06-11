Yazı yazmak için ipuçları
İnsanoğlunun kendisini en iyi ifade ettiği mecralardan olan yazı, kişiye göre şekillenen bir alemdir. Her okur iyi bir metin okuduktan sonra benzerini ortaya koyabilmek, duygularını kaleme dökebilmek ister. Sizler için iyi bir metnin püf noktalarını belirledik.
Giriş Tarihi: 11.06.2023
10:01
◾ Her
okur, içine daldığı kitabın yazarına hayranlıkla bakar. Bir noktadan sonra ise kendisi de bir metin yazmak, bunun üzerine yoğunlaşmak ister.
◾ Bu duygu ve düşüncelerin neticesinde ise bir metin yazma güdüsü insanda hareketlenir. Sizler için iyi bir metin yazmanın püf noktalarını derledik.
KONU VE AMAÇ
◾ Yazmak istediğiniz konuyu belirleyin. Amacınız ne olacak? Bilgi vermek mi, ikna etmek mi, hikaye anlatmak mı? Belirlediğiniz konuya odaklanın ve bir amaç belirleyin.
ARAŞTIRMA
◾ Konunuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapın. İnternet, kitaplar, makaleler ve güvenilir kaynaklar kullanarak bilgileri toplayın. Bu adım, yazınızı destekleyecek sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
ANA FİKİR
◾ Yazınızın ana fikrini veya
temel mesajını belirleyin. Bu, yazı boyunca odaklanacağınız bir nokta olacaktır. Ana fikir net, kısa ve anlaşılır olmalıdır.
TASLAK
◾ Yazmak istediğinin konunun bir müsveddesini yapmak sizi zinde tutar.Yazınızın
bir taslağını oluşturun. Başlangıç, gelişme ve sonuç kısımlarını belirleyin.
◾ Ana fikri destekleyecek
alt başlıklar veya paragraflar ekleyin. Taslak, yazınızın yapısını belirlemenize ve düşüncelerinizi organize etmenize yardımcı olur.