Yazı yazmak için ipuçları

◾ Her okur, içine daldığı kitabın yazarına hayranlıkla bakar. Bir noktadan sonra ise kendisi de bir metin yazmak, bunun üzerine yoğunlaşmak ister.

◾ Bu duygu ve düşüncelerin neticesinde ise bir metin yazma güdüsü insanda hareketlenir. Sizler için iyi bir metin yazmanın püf noktalarını derledik.