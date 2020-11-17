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Usta yazarlardan hasret hakkında alıntılar

Hasret, bir şeyi çok isteyip ona kavuşamamaktan ileri gelen üzüntüdür. Bir imtihan yurdu olan dünyada insanlar, sevinç ile bu kederin arasında yaşar. Zira yeryüzünde her türlü hasretin gölgesi üstümüzden geçer. Öyle ki, Necip Fazıl "Söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda" der. Her şeyin zıddı ile kaim olduğu dünyada bu üzüntü, aynı zamanda kavuşmanın habercisidir. Sizler için edebiyatımızın usta yazarlarından hasret hakkında alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 10:59
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"Ölecek miyim, tam da söyleyecek çağımda
Söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda..."

Necip Fazıl Kısakürek, Hasret

Metafordan üsluba yalnız bir roman

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"Ey gül-i rana Ömrün beş mevsimi var: Aşk, hasret, yalnızlık, vuslat ve hüzün. Sahi, sen hangi mevsimdesin?"

Şeyh Galib, Hüsn ü Aşk

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"Hasret denilen şey, acıdaki lezzetin ta kendisi olsa gerek; yoksa ayrılık neden aşkı çoğaltsındı ki!"

İskender Pala, Kitab-ı Aşk

Okunması gereken İskender Pala kitapları

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"Müslüman ülkelerde baştan sona burcu burcu İslam'ın kokacağı o müthiş güzel günün hasretiyle içimiz kavrulmuş, sabretmekteyiz."

Bir Değirmendir Bu Dünya, Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu'nun hayatına dair bilmeniz gereken 20 ilginç bilgi

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"Daha dünyadayken dünyadan çıkmak gerek, ölmeden önce ölmek gerek. Ölümle gelen gelmeden, ölümün bütün şartlarıyla varoluşu kucaklar ve sararsan, ölüme en yaklaştığın yerde özleyişin gözden inci gibi yaşlarla aktığını görür ve gönlünün doğusundan sevgi güneşinin yükseldiğini fark edersin."

Yitik Cennet, Sezai Karakoç

Sezai Karakoç'un 'Yitik Cennet'inden 25 unutulmaz alıntı

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