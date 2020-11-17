Usta yazarlardan hasret hakkında alıntılar

Hasret, bir şeyi çok isteyip ona kavuşamamaktan ileri gelen üzüntüdür. Bir imtihan yurdu olan dünyada insanlar, sevinç ile bu kederin arasında yaşar. Zira yeryüzünde her türlü hasretin gölgesi üstümüzden geçer. Öyle ki, Necip Fazıl "Söylenmedik cümlenin hasreti dudağımda" der. Her şeyin zıddı ile kaim olduğu dünyada bu üzüntü, aynı zamanda kavuşmanın habercisidir. Sizler için edebiyatımızın usta yazarlarından hasret hakkında alıntıları derledik.