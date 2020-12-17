Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla 'gitmek'

Gitmek, sözlük anlamıyla "bir yöne doğru yönelip devinmek, yola çıkmak" demektir. Peki bu, gerçekte o kadar basit midir? Cemil Meriç, "kaderin hatalarını düzeltmek" olarak tanımlıyor gitmeyi; Victor Hugo, "zor olduğu oranda şerefli" bir eylem olduğunu vurguluyor. Amin Maalouf ise konu gitmek olunca "denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" tavsiyesini veriyor okurlarına... Ünlü edebiyatçıların kaleminden "gitmek" ile ilgili 25 alıntıyı derledik.