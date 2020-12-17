Arama

Menu

Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla 'gitmek'

Gitmek, sözlük anlamıyla "bir yöne doğru yönelip devinmek, yola çıkmak" demektir. Peki bu, gerçekte o kadar basit midir? Cemil Meriç, "kaderin hatalarını düzeltmek" olarak tanımlıyor gitmeyi; Victor Hugo, "zor olduğu oranda şerefli" bir eylem olduğunu vurguluyor. Amin Maalouf ise konu gitmek olunca "denizler, sınırlar, ülkeler, inançlar aşmak fırsatı çıktığı zaman hiç duraksama" tavsiyesini veriyor okurlarına... Ünlü edebiyatçıların kaleminden "gitmek" ile ilgili 25 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:53
  • 1
  • 25

İnsanlar ya gitmiş ya değişmişlerdi ki değişmek gitmek gibiydi neredeyse…

Tatlı Perşembe, John Steinbeck

  • 2
  • 25

Biliyorum, gitmek cesaret ister; zordur gitmek. Ama zor olduğu oranda da şereflidir, inanın!

Sefiller, Victor Hugo

  • 3
  • 25

Ya kaçıp gitmek ya ekip biçmek. Sefer de içimde, tahammül de.

Ya Tahammül Ya Sefer, Mustafa Kutlu

Ünlü yazarların kaleminden "sadakat"

  • 4
  • 25

Yeni bir vakte ererken,
İstasyonda treni beklerken;
Ben bir kara bulut gibiydim.
Sen yağmur gibi.
Sen trenden inecek olana ayarlıydın.
Ben alıp başımı gitmek için oradaydım.

Şiirler, Erdem Bayazıt

  • 5
  • 25

Gitmek, kaderin hatalarını düzeltmektir.

Bu Ülke, Cemil Meriç

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN