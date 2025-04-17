Türkmenistan'ın bilge şairi Mahtumkulu Firaki'den şiirler
Yayınlanma Tarihi: 17.04.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:51
Türkmenistan'da, dünya çapında tanınan önemli bir isim var, Mahtumkulu Firaki. Türkmen edebiyatının gelişmesinde oldukça etkili olan Mahtumkulu, Türkmenlerin atası da olarak görüldüğünden halk tarafından fazlasıyla hürmet görmekte. Kaleme aldığı şiirleriyle halkının gönlüne taht kuran Firaki, Türkmen şairlerin örnek aldığı biridir. İşte, Türkmen boylarının filozof ozanı Mahtumkulu'ndan unutulmaz dizeleri sizler için bir araya getirdik.
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Mahtumkulu ellidir yaşın,
Gamdır, kaygıdır sırdaşın,
Gafil olma, kaldır başın,
İhtiyarlık bir bahanedir.
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Gönül verdim, bir vefasız yâre,
Çıktı elden, dağı cana dert oldu,
Âşık der, "Bakmam şimdi o güzele",
Yol üstünden düştü, gözüm dört oldu.
MAHTUMKULU FİRAKİ