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Türkmenistan'ın bilge şairi Mahtumkulu Firaki'den şiirler

Yayınlanma Tarihi: 17.04.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:51

Türkmenistan'da, dünya çapında tanınan önemli bir isim var, Mahtumkulu Firaki. Türkmen edebiyatının gelişmesinde oldukça etkili olan Mahtumkulu, Türkmenlerin atası da olarak görüldüğünden halk tarafından fazlasıyla hürmet görmekte. Kaleme aldığı şiirleriyle halkının gönlüne taht kuran Firaki, Türkmen şairlerin örnek aldığı biridir. İşte, Türkmen boylarının filozof ozanı Mahtumkulu'ndan unutulmaz dizeleri sizler için bir araya getirdik.

1/20

Mahtumkulu ellidir yaşın,

Gamdır, kaygıdır sırdaşın,

Gafil olma, kaldır başın,

İhtiyarlık bir bahanedir.

MAHTUMKULU FİRAKİ

Türkmen boylarının filozof ozanı: Mahtumkulu

2/20

Dua etsem cebr ü cefa çoktur,

İlim öğreten üstad kıblem babamdır.

MAHTUMKULU FİRAKİ

3/20

Azadî der, birlikte sefa sürelim,

Öyleyse gönderelim, deneyip görelim,

"Âmin" de kalk oğlum, uğurlar olsun,

Bir Allah yar olsun sana, git oğlum

MAHTUMKULU FİRAKİ

4/20

Bülbülüm, ah u zar çekip

Taze gülzardan ayrıldım.

Gözden kanlı yaşım döküp

O, seven yardan ayrıldım.

MAHTUMKULU FİRAKİ

5/20

Gönül verdim, bir vefasız yâre,

Çıktı elden, dağı cana dert oldu,

Âşık der, "Bakmam şimdi o güzele",

Yol üstünden düştü, gözüm dört oldu.

MAHTUMKULU FİRAKİ

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