Türk lehçelerinde selamlaşma II

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Hoş geldin - Hoş geldiin

🔸 Güneybatı Türk lehçelerindeki Azerbaycan, Türkmen ve Türkiye Türkçeleri kendi arasında pek çok ortak kelimeyi bünyesinde barındırmaktadır ve barındırmaya da devam eder.

🔸 Bu grupta yer alan ve adı çok da zikredilmeyen Gagavuz Türkçesi aslında Türkiye Türkçesi'ne olan yakınlığı ile bilinmektedir.

🔸 Gagavuzlar her ne kadar farklı dine mensup Türkler olsalar da onlarda "Misafire duyulan hürmet" diğer Türklerdeki gibidir. Bu nedenle "Hoş geldiniz/ hoş geldiniz" ifadeleri Gagavuz Türkçesi'nde de aynıdır.

➡ Hoş geldiin ana.

➡ Hoş geldin anne.