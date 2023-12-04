Türk lehçelerinde kasım ayı

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Aralık- Dekabr

🔸 Türkmenlerin; Teke, Yomud, Çavdur, Gökleng, Salır, Sarık, Ersarı olmak üzere toplamda yedi boyu vardır. Başta Türkmenistan'da yaşamlarını sürdüren Türkmenlerin konuştukları lehçe, Türkiye Türkçesine fazlasıyla yakındır.

🔸 Türkmen Türkçesinde aralık ayını diğer lehçelerde olduğu gibi yaygın olan Rusça dekabr sözcüğü karşılar. Aralık ayı için kullanılan bir diğer ifade ise "Aralyk"tır.

➡ THİ dekabr aıynda Aşgabada uçar saparlaryny guramaga başlar.

➡ THY aralık ayında Aşkabat'a uçuşlar düzenlemeye başlayacak.