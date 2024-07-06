Arama

Menu

Türk Edebiyatı’nda "Umut" ile ilgili güzel alıntılar

Türk edebiyatında umut; şiirde, romanda, hikaye gibi edebi türlerde kendine yer bulmuş, okurlarıyla buluşmuş ve onlara ilham vermiş bir temadır. Umut kelimesi, dilimize derin anlamlar yükleyen yazarlarımız tarafından sıklıkla işlenmiş. Öyle ki, umut kavramı bazen bir yol gösterici, bazen de yaşamın ta kendisi olarak ele alınmıştır. İnsanın iç dünyasında derin izler bırakan, yaşamın her döneminde varlığını hissettiren umut, edebiyatımızın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sizler için Türk edebiyatından seçkin örneklerle "Umut" kavramına dair alıntıları paylaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:31
  • 1
  • 18

"Umut, her sabah yeniden doğmaktır."

📒📘📙 Cahit Sıtkı Tarancı

  • 2
  • 18

"Umutlarım vardı benim, çok umutlarım / Bir bir kayboldu, karanlıkta kaldım."

📒📘📙 Orhan Veli Kanık

  • 3
  • 18

"İnsan, umudu olmadan yaşayamaz."

📒📘📙 Cemal Süreya

  • 4
  • 18

"Umut, ışığın gölgesidir."

📒📘📙 Attila İlhan

  • 5
  • 18

"Umut, geçmişle gelecek arasındaki köprüdür."

📒📘📙 Peyami Safa

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN