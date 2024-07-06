Türk Edebiyatı’nda "Umut" ile ilgili güzel alıntılar

Türk edebiyatında umut; şiirde, romanda, hikaye gibi edebi türlerde kendine yer bulmuş, okurlarıyla buluşmuş ve onlara ilham vermiş bir temadır. Umut kelimesi, dilimize derin anlamlar yükleyen yazarlarımız tarafından sıklıkla işlenmiş. Öyle ki, umut kavramı bazen bir yol gösterici, bazen de yaşamın ta kendisi olarak ele alınmıştır. İnsanın iç dünyasında derin izler bırakan, yaşamın her döneminde varlığını hissettiren umut, edebiyatımızın da vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sizler için Türk edebiyatından seçkin örneklerle "Umut" kavramına dair alıntıları paylaşıyoruz.