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Tolstoy'dan unutulmaz sözler

Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 15:58

Lev Nikolayeviç Tolstoy, gerçekçilik üzerine kaleme aldığı eserleriyle dünyada tanınmış en önemli yazarlardan biri olmuştur. O, çarpıcı betimlemeleriyle dünya edebiyatının ön sırasında yer almış bir isimdir. Savaş ve Barış, İnsan Neyle Yaşar?, Hazreti Muhammed, Anna Karenina, İtiraflarım, Efendi İle Uşağı, İvan İlyiç'in Ölümü, Hacı Murat, Kazaklar gibi eserleriyle büyük bir ün yakalamıştır. İşte, Lev Tolstoy'un unutulmaz sözlerini sizler için bir araya getirdik.

1/20

Gerçi cehalet hep aynı şeyi söyler. Bilmediği bir şey varsa onun saçma olduğunu söyler.

İtiraflarım

Lev Tolstoy

Tolstoy'un unutulmaz eserlerinden insana dair alıntılar

2/20

İnsan, bildiği şeyi bilmeye son veremez.

İtiraflarım

Lev Tolstoy

3/20

Mutlu kişi henüz doğmamış olandır...

İtiraflarım

Lev Tolstoy

4/20

Sevdiğin insanları kaybetmeye alıştığın zaman, hayatı önemsememeye başlıyorsun.

İtiraflarım

Lev Tolstoy

Tolstoy Müslüman mıydı?

5/20

Hastalandım...

Hastalığım fiziksel olmaktan çok ruhsal

Bir rahatsızlıktı…

İtiraflarım

Lev Tolstoy

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