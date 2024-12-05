Tolstoy'dan unutulmaz sözler
Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 15:58
Lev Nikolayeviç Tolstoy, gerçekçilik üzerine kaleme aldığı eserleriyle dünyada tanınmış en önemli yazarlardan biri olmuştur. O, çarpıcı betimlemeleriyle dünya edebiyatının ön sırasında yer almış bir isimdir. Savaş ve Barış, İnsan Neyle Yaşar?, Hazreti Muhammed, Anna Karenina, İtiraflarım, Efendi İle Uşağı, İvan İlyiç'in Ölümü, Hacı Murat, Kazaklar gibi eserleriyle büyük bir ün yakalamıştır. İşte, Lev Tolstoy'un unutulmaz sözlerini sizler için bir araya getirdik.
1/20
◻
Gerçi cehalet hep aynı şeyi söyler. Bilmediği bir şey varsa onun saçma olduğunu söyler.
İtiraflarım
Lev Tolstoy
4/20
◻
Sevdiğin insanları kaybetmeye alıştığın zaman, hayatı önemsememeye başlıyorsun.
İtiraflarım
Lev Tolstoy