Tayyar Altıkulaç'ın Zorlukları Aşarken kitabından alıntılar - 1. cilt

"İlk çocukluk yıllarım babaerkil bir aile içinde geçti. Dedem, babaannem, babam, annem ve ağabeyimden meydana gelen bu ailede ilişkiler oldukça resmi ve geleneksel kuralların belirlediği şekilde gerçekleşirdi. Mesela annem büyüklerin yanında beni kucağına alamazdı. Babamın beni kucağına aldığını ise hiç hatırlamıyorum." (sf-39)

📌 Tayyar Altıkulaç kimdir?

◾ 1938 yılında Kastamonu Devrekani'de doğan Tayyar Altıkulaç, ilköğrenimini Devrekani'de, orta ve yükseköğrenimini de İstanbul'da yaptı. İlkokulu bitirmeden önce, 9 yaşında iken hâfız oldu.

◾ 1963 yılında Yüksek İslâm Enstitüsü'nü bitirdi.

◾ 1965 yılına kadar İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı.

◾ 1971 tarihine kadar İstanbul, Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'nde asistanlık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.

◾ 1967-68 öğretim yılında Bağdat Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında ihtisas yaptı. Tefsir dalında doktorasını tamamladı.