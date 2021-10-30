Tayyar Altıkulaç'ın Zorlukları Aşarken kitabından alıntılar - 1. cilt
İlmi ve akademik çalışmalarıyla Kur'an-ı Kerim'in erken dönem yazmaları ve bunların neşri üzerinde yoğunlaşan Tayyar Altıkulaç, 9 yaşında hafız oldu. Kastamonu'nun köylerinden birinde doğmuş olması, kaleme aldığı hatıratında ona yol gösterdi. Bir Anadolu çocuğunun zorlukları aşarak zirvelere nasıl tırmandığını bütün safhalarıyla öğrenebilmek için "Zorlukları Aşarken" isimli kitabını okuyucuları ile buluşturdu. Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, bu üç ciltlik eserinde hayatını ve hatıralarını anlattı. Fakat "Zorlukları Aşarken" bize sadece Altıkulaç'ın hayatını değil, onun şahit olduğu çok önemli olayları da öğrenme fırsatı sundu. 12 Eylül meselesi gibi... Yakın tarihimizin birçok noktasına ışık tutan bu kıymetli eserden alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 30.10.2021
16:29
Güncelleme Tarihi: 30.10.2021
16:32
"İlk çocukluk yıllarım babaerkil bir aile içinde geçti. Dedem, babaannem, babam, annem ve ağabeyimden meydana gelen bu ailede ilişkiler oldukça resmi ve geleneksel kuralların belirlediği şekilde gerçekleşirdi. Mesela annem büyüklerin yanında beni kucağına alamazdı. Babamın beni kucağına aldığını ise hiç hatırlamıyorum." (sf-39)
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Tayyar Altıkulaç kimdir?
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Kastamonu Devrekani'de doğan Tayyar Altıkulaç, ilköğrenimini 1938 yılında Devrekani'de, orta ve yükseköğrenimini de İstanbul'da yaptı. İlkokulu bitirmeden önce, 9 yaşında iken hâfız oldu.
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Yüksek İslâm Enstitüsü'nü 1963 yılında bitirdi.
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kadar İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. 1965 yılına
◾ 1971 tarihine kadar İstanbul, Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'nde
asistanlık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu.
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öğretim yılında 1967-68 Bağdat Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında ihtisas yaptı. Tefsir dalında doktorasını tamamladı.
Tayyar Altıkulaç'ın hayatı
"Ben hıfzımı ilkokula gitmeden ve dokuz yaşında iken tamamladım." (sf-43)
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1971- 1976 arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 1976 - 1977 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, 1977-1978 arasında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği görevlerinde bulunduktan sonra, 1978'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na tayin edildi. 10 Kasım 1986 tarihinde emekliye ayrıldı.
◾ Azerbaycan Milli Akademisi tarafından
profesörlük ünvanı verildi. Emeklilik döneminde İstanbul Marmara Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakülte'sinde öğretim görevlisi olarak hizmet etti. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevini yürüttü.
◾1995-1999 yılları arasında milletvekilliği yaptı.
◾ 2002 yılında yapılan genel seçimlerde yeniden İstanbul milletvekili seçildi.
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Tayyar Altıkulaç'ın eserleri
(sf-57) "Takvimler 16 Haziran 1950,yi gösteriyordur. Vakit ikindidir. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde biraz garip kalmış bir camideyiz, Ağa Camii'inde. Geredeli Tahsin adlı bir müezzin çıkar bodur minareye ve büyük bir sevinç içinde İstanbul semalarının yıllardır hasret kaldığı o tutkulu sesi bir anda azat ediverir: - "Allahuekber, Allahuekber…"
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Tayyar Altıkulaç'ın eserleri;
◾ Yüce kitabımız Hz. Kur'an, Tecvidü'l - Kur'an, Zehebi ve Ma'rifetül - Kurra'sı, Ebu Şâme el-Makdisî ve el-Mürşidü'l-Veciz'i adlı eserleri ile Hz. Osman'a nisbet edilen
Mushaf-ı Şerif çalışması ve hatıralarını içeren 'Zorlukları Aşarken' adlı 3 ciltlik kitabı bulunan Altıkulaç'ın yayımlanmış beş eseri bulunmaktadır.
◾ Bunlardan Ebu Şâme el-Makdisî'nin "
el Mürşidü'l Veciz" isimli eseri Arapça olarak Beyrut'ta basıldı. Ayrıca, çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makaleleri yayınlandı. TDV İslam Ansiklopedisi'nde de birçok telif maddesi yazdı.
Tayyar Altıkulaç'ın Zorlukları Aşarken kitabından 20 alıntı - 1. cilt
(sf-72) "Hocamız bir gün okuldan ayrılmak üzere iken diğer bir hocamız Yaman Dede ile karşılaşır. Yaman Dede hocamıza okulun yemekhanesini işaret ederek yemeği birlikte yemeği hatırlatır. Bu teklifin cevabı aynen şöyledir: "Bugün okulda dersim olmadığı için yemek yemeye hakkım yok." Bu cevabı verir ve okuldan ayrılır."
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Tayyar Altıkulaç'ın diğer eserleri;
➡ Maʻrifetü'l-kurrâi'l-kibâr ale't-tabakât ve'l-âsâr li'z-Zehebî (tahkikli neşir, İstanbul 1995), ➡ Hz. Osman'a İzafe Edilen Mushaf-ı Şerîf (Topkapı Sarayı Müzesi nüshası) (İstanbul: IRCICA 2007), ➡ Hz. Osman'a Nispet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Türk ve İslâm Eserleri Müzesi nüshası) (İstanbul: İSAM 2007), ➡ Hz. Osman'a Nispet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Kahire el-Meşhedü'l-Hüseynî nüshası) (İstanbul: IRCICA 2009), ➡ Hz. Ali'ye Nisbet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Sanʻa nüshası) (İstanbul: IRCICA 2011), ➡ Mushaf-ı Şerîf (Kahire İslâm Sanatları Müzesi nüshası) (İstanbul: IRCICA 2014), ➡ Mushaf-ı Şerîf (Paris Bibliothèque Nationale nüshası) (İstanbul: IRCICA 2015), ➡ Günümüze Ulaşan Mesâhif‑i Kadîme: İlk Mushaflar Üzerine Bir İnceleme (İstanbul: IRCICA 2015), ➡ Mushaf-ı Şerîf (Tübingen nüshası) (İstanbul: IRCICA 2016) başlıca eserleridir. ➡ Ayrıca hatıralarını Zorlukları Aşarken (İstanbul 2011) adıyla kitaplaştırmıştır.
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Tayyar Altıkulaç Zorlukları Aşarken kitabı konusu
(sf-67) "İmam-Hatip Okulu'na kaydımızı yaptırırken ben ve benim gibi pek çok öğrenci adayının bir tek amacı vardı: İslami ilimlerde kendimizi yetiştirmek, milletimizin ve memleketimizin din, ilim ve irfan hayatına hizmet etmek."
📌 Zorlukları Aşarken kitabı konusu;
➡ Kastamonu'nun köylerinden birinde doğmuş bir Anadolu çocuğunun zorlukları aşarak zirvelere nasıl tırmandığını bütün safhalarıyla öğrenebilmek için bu kitap güzel bir fırsat…
➡ Eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken adlı üç ciltlik kitabında hayatını ve hatıralarını anlatmış.
➡ Fakat bu kitap ile sadece Altıkulaç'ın hayatını değil, onun şahit olduğu çok önemli olayları da öğrenme fırsatı buluyorsunuz.
Mesela 12 Eylül meselesi… 12 Eylül sonrası kılık kıyafet meselesi…
➡ Yakın tarihimizin birçok noktasına ışık tutan bu kıymetli eser, akıcı üslubu, içtenlikli anlatımıyla mutlaka okumanız gereken kitaplardan biri...