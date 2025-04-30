Tatar Türklerinin aydın ismi Ayaz İshaki’nin unutulmaz eseri

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Kalbinin derin bir köşesinde yıllardan beri dokunulmadan kalmış ve yalnız şu dakikalarda büyük bir galeyan ve taşkınlıkla uyanmış olan milliyet duygusu ve Türk damarı artık harekete gelmişti. Bu yeni duygu onun uyumuş vicdanını kırbaçlamağa başlamıştı.

AYAZ İSHAKİ