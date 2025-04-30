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Tatar Türklerinin aydın ismi Ayaz İshaki'nin unutulmaz eseri

Yayınlanma Tarihi: 30.04.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:28

Kazan Tatarlarının aydın ismi, Muhammed Ayaz İshaki. Hem yazar hem de bir gazeteci olan İshaki, kendi halkının sesi olmuş. Bağımsızlığa kendini adamış olan sanatçı, öykü, roman, tiyatro dalından esreler kaleme almıştır. Ayaz İshaki'nin mezarı, İstanbul Edirnekapı'da bulunuyor. Yazarın en tanınan eseri ise "Üyge Taba" yani "Eve Doğru" adlı romanı. Çağdaş Türk Edebiyatı romanlarının en yaygın konusu aslında "eve dönüş"tür. Başta Ruslar ve Çinliler tarafından asimile edilen ve farklı yerlere göçe zorlanan Türklerin, hem fiziken hem de manen "evlerine yani özlerine dönüş sürecini" anlatmakta. Romanda savaş kahramanların özlerine dönmelerini sağlayan bir süreç oalrak ön plana çıkarılmış. İşte, Türk dünyasında oldukça kıymetli olan bu eserden sizler için alıntılar derledik.

1/20

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Bu yeni yolda nereye kadar gideceğini artık açıkça tayin etmiş; söyleyecek, düşünecek bir şey kalmamıştı. Şimdi yapmak, düşündüklerini tatbik ve tahakkuk ettirmek saati gelmişti.

AYAZ İSHAKİ

Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

2/20

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Rusların her gün fikrimizi, vicdanımızı çizmeleri altında ezdiklerini göre göre tahammül etmek bilmem ki nasıl kabildir.

AYAZ İSHAKİ

3/20

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Gürültüyü bırakınız. Biz sulh isteriz, sulh! Sulh akdetmek hususunda konuşunuz!

AYAZ İSHAKİ

4/20

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Mensup olduğu Türk milletinin varlığını korumaktan ve yaşatmaktan doğan bir neşenin sembolü olan bu gülümseme onun ruhunu ta göklere kadar götürdü.

AYAZ İSHAKİ

5/20

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Kalbinin derin bir köşesinde yıllardan beri dokunulmadan kalmış ve yalnız şu dakikalarda büyük bir galeyan ve taşkınlıkla uyanmış olan milliyet duygusu ve Türk damarı artık harekete gelmişti. Bu yeni duygu onun uyumuş vicdanını kırbaçlamağa başlamıştı.

AYAZ İSHAKİ

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