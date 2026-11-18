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◾ Başarılı şair, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve Almanya'nın Paris'i bombalaması üzerine şehirden ayrılarak Lyon ve Cenevre üzerinden Türkiye'ye döndü. 1941-1943'te askerlik görevini yapan Tarancı, bu dönemde de şiir yazmayı sürdürdü. Vatani görevinin ardından bir süre ailesinin yanında çalışan şair, 1944'ün sonlarında Ankara'ya yerleşerek Anadolu Ajansında mütercim olarak görev yaptı. Daha sonra Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığında da çevirmenlik yapan Tarancı, edebiyat çevreleriyle ilişkisini sürdürdü.

◾ Şairin edebiyat dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan eserlerinden biri, 1945'te Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında birincilik kazanan "Otuz Beş Yaş" eseri oldu. Yaşlanma, zamanın insan üzerindeki etkisi ve ölüm gerçeğini odağına alan şiir, 1946'da aynı adı taşıyan kitapta yayımlandı. Cahit Sıtkı Tarancı, şiirlerinde yalnızca ölüm ve fanilik düşüncesine yer vermedi; gündelik hayatın güzelliklerini, doğayı, aşkı, çocukluk hatıralarını ve insanın yaşama tutunma arzusunu da işledi.