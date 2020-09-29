Arama

Menu

Sezai Karakoç'un Yunus Emre kitabından 20 alıntı

Edebiyatımızın usta isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, şair yönünün yanınında kaleme aldığı inceleme eserleriyle de önemli bir yere sahiptir. Karakoç'un incelemelerinin ilki olan "Yunus Emre" kitabı 1965'de basılır ve daha sonrasında tefrika halinde yayımlanır. Yunus Emre'nin hayatını ve şiirlerini incelemeye tabi tutan üstad Karakoç, özgün üslubu sayesinde okuyucuya yeni ufuklar açar. Öncü bir şairin eserinden, kültürel değerimiz olan bir diğer şairi görmek; kitabı en değerli kılan hususlardandır. İşte Sezai Karakoç'un kaleminden Yunus Emre'yi yeniden keşfetmemizi sağlayacak 20 alıntı...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:51
  • 1
  • 20

"Ölüm, bir ipek böceğinin bir kelebeğe dönüşmesi, bunun için bir koza örmesi, şiddetli doğum acıları çekmesi, bir eser bırakması, son olgunluğa doğru bir ilerleyişidir."

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayınız

  • 2
  • 20

"Gerçek sanat erişe götürür veya erişle yan yana yürür."

  • 3
  • 20

"En canlı olan ölümdür."

Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoç'un hayatı…

  • 4
  • 20

"Kendisine bâtınîlik isnad edilen Yunus'un hiçbir bâtınî meşhurunu anmaması anlamlı değil midir?"

  • 5
  • 20

"Aslında hilkat sırrı bir kuş dilidir ve kuşlar, balıklar, Süleyman içinde Süleymandırlar. Ve eşya, iç içe açılan kırk kapı gibidir, iç içe açılan Süleymanlardır. Ve Yunus'un şiiri, eşyadan ve akıştan Süleymanlar devşirir."

İslami geleneğin en gür sesi; Sezai Karakoç

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN