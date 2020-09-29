Sezai Karakoç'un Yunus Emre kitabından 20 alıntı

Edebiyatımızın usta isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, şair yönünün yanınında kaleme aldığı inceleme eserleriyle de önemli bir yere sahiptir. Karakoç'un incelemelerinin ilki olan "Yunus Emre" kitabı 1965'de basılır ve daha sonrasında tefrika halinde yayımlanır. Yunus Emre'nin hayatını ve şiirlerini incelemeye tabi tutan üstad Karakoç, özgün üslubu sayesinde okuyucuya yeni ufuklar açar. Öncü bir şairin eserinden, kültürel değerimiz olan bir diğer şairi görmek; kitabı en değerli kılan hususlardandır. İşte Sezai Karakoç'un kaleminden Yunus Emre'yi yeniden keşfetmemizi sağlayacak 20 alıntı...