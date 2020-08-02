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Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılar ile Varolma Savaşı

İslami geleneğin en gür sesi Sezai Karakoç, ömrünü insanımızın şuur kazanması ve öz benliğine dönmesi için bir 'diriliş' mücadelesine adadı. Edebiyatımızın dönüm noktası olan usta kalem, şiirleri ve yazılarıyla insanlara umut aşılarken çağımızda karşılaştığımız problemlere karşı da çözüm yollarını aradı. Anarşi ve terör olaylarının sebep ve kaynaklarını, bundan nasıl kurtulacağımızı sorgulayan yazılardan oluşan Varolma Savaşı kitabı bu eserlerinden biriydi. Sizler için, Varolma Savaşı kitabından alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 02.08.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 09:28
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Gerçek aksiyon, meydanlarda yapılan şamatalar, bağrışlar, yürüyüşler, duvarlara ve yerlere yazılar yazmalar ve daha kötüsü tabanca patlatmalar, kavga döğüşler değildir. Gerçek aksiyon inanç, ahlak, düşünce, bilim ve sanat planında ortaya konan, uzun çalışmaların ve sürekli sabırların yemişi eserler, durumlar ve oluşumlardır. Yeni bir insan tipini doğurmaktır. Asıl aksiyon, çok bilinçli, bilgiyle yüklü, kültürle güçlenmiş, disiplinli ve uzak görüşlü davranışlardan doğar.

Varolma Savaşı, sayfa 19

Sezai Karakoç kimdir?

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Gençliğe düşen görev de şovenizmden kavga ve gürültüden, yürüyüş ve gövde gösterilerinden, duygu boşalımlarından pek bir fayda gelmeyeceğinin bilinciyle, kütüphanelere koşmak, inanç ve erdem, ahlak ve kültür çilesine en derin bir heyecan ve aşkla sarılmak, saldırı ve sataşmalara adeta "öteki yanağını çevirircesine" bir olgunlukla erdemle cevap vermek, sabırlı ve güvenli ve uzun vadeli bir diriliş oluşumunun güç fakat şerefli disiplinline girmektir.

Varolma Savaşı, sayfa 21

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Dirilişin aksiyondan anladığı budur; inanç, düşünce, ahlak ve kültür aksiyonudur. İnanç ve medeniyet ideasına bağlı sanat ve medeniyet aksiyonudur.

Varolma Savaşı, sayfa 22

İslami geleneğin en gür sesi

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Kısa zamanda ün yapmak, politikaya atılmak gibi amaçlardan çok, gerçekten büyük bir misyon sahibi bir medeniyet ve milletin çocukları olarak "hizmet aksiyonu" geleneğini diriltmelidirler gençler.

Varolma Savaşı, sayfa 22

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Doğaya, tarihe, insana ve topluma bakışımızı yeniden tespit etmek için en geniş anlamda bir değerlendirme ve otokritik girişiminde bulunma çağı gelmiştir. Geçmektedir bile.

Varolma Savaşı, sayfa 29

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