Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılar ile Varolma Savaşı

Gençliğe düşen görev de şovenizmden kavga ve gürültüden, yürüyüş ve gövde gösterilerinden, duygu boşalımlarından pek bir fayda gelmeyeceğinin bilinciyle, kütüphanelere koşmak, inanç ve erdem, ahlak ve kültür çilesine en derin bir heyecan ve aşkla sarılmak, saldırı ve sataşmalara adeta "öteki yanağını çevirircesine" bir olgunlukla erdemle cevap vermek, sabırlı ve güvenli ve uzun vadeli bir diriliş oluşumunun güç fakat şerefli disiplinline girmektir.

Varolma Savaşı, sayfa 21