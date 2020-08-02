Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılar ile Varolma Savaşı
Sezai Karakoç'un kaleminden alıntılar ile Varolma Savaşı
İslami geleneğin en gür sesi Sezai Karakoç, ömrünü insanımızın şuur kazanması ve öz benliğine dönmesi için bir 'diriliş' mücadelesine adadı. Edebiyatımızın dönüm noktası olan usta kalem, şiirleri ve yazılarıyla insanlara umut aşılarken çağımızda karşılaştığımız problemlere karşı da çözüm yollarını aradı. Anarşi ve terör olaylarının sebep ve kaynaklarını, bundan nasıl kurtulacağımızı sorgulayan yazılardan oluşan Varolma Savaşı kitabı bu eserlerinden biriydi. Sizler için, Varolma Savaşı kitabından alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 02.08.2020
08:48
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
09:28