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Seyyid Kutub’tan menzile ulaştıracak 25 alıntı ile ‘Yoldaki İşaretler’

Yazar, müfessir ve mütefekkir Seyyid Kutub, Müslüman Kardeşler'in "manevi lideri" olarak anlıyordu. Ömrünü İslam'a adamış, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuştu. Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır'a yönelik suikast girişiminden Müslüman Kardeşler sorumlu tutulmuş; Seyyid Kutub, cezaevinde türlü işkencelere maruz kalmıştı. Kaleme aldığı "Yoldaki İşaretler" kitabı ile ikinci kez tutuklandı ve 1966 yılında idam edildi. Seyyid Kutub'un unuttuğumuz İslam ve ümmet şuurunu bize tekrar hatırlatan eseri Yoldaki İşaretler'den 25 alıntıyı sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 30.08.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 13:24
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Tek bir ilâhın hâkimiyet kurduğu ve kulların kullara kul olmaktan kurtulup bir tek Allah'a kul olduğu yegâne toplum İslam toplumudur.

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İslam ne bir ırka sunulmuş bir armağandır ve ne de belirli bir vatanın sosyal düzenidir, O ilâhî bir metot ve dünya düzenidir.

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Müslüman her türlü cahiliye gelişmesinin eserlerini okuyabilir. Fakat bütün bu alanlardaki bilgi ve düşüncesini o eserlerden edinmek için değil.

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Üzerine "Lâ ilâhe illallah" bayrağı dikilmeyen hiçbir toprak parçası Allah adına kurtarılmış değildir.

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Bizim vazifemiz, içinde yaşadığımız cahiliye toplumunu değiştirmek için ilk önce kendimizi değiştirmektir.

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