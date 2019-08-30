Seyyid Kutub’tan menzile ulaştıracak 25 alıntı ile ‘Yoldaki İşaretler’
Seyyid Kutub’tan menzile ulaştıracak 25 alıntı ile ‘Yoldaki İşaretler’
Yazar, müfessir ve mütefekkir Seyyid Kutub, Müslüman Kardeşler'in "manevi lideri" olarak anlıyordu. Ömrünü İslam'a adamış, baskı, sömürü ve ırkçılığın karşısında dimdik durmuştu. Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır'a yönelik suikast girişiminden Müslüman Kardeşler sorumlu tutulmuş; Seyyid Kutub, cezaevinde türlü işkencelere maruz kalmıştı. Kaleme aldığı "Yoldaki İşaretler" kitabı ile ikinci kez tutuklandı ve 1966 yılında idam edildi. Seyyid Kutub'un unuttuğumuz İslam ve ümmet şuurunu bize tekrar hatırlatan eseri Yoldaki İşaretler'den 25 alıntıyı sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 30.08.2019
11:50
Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
13:24