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Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ından en güzel 20 alıntı

Divan edebiyatında öyle şiirler vardır ki onlara "söz ve anlam incisi" tanımlamasında bulunmak mümkündür. Anlam katmanına bürünmüş şiirlere sahip olan isimlerden biri de "düşüncenin alevi ile oynayan" Şeyh Galip... Şairin kaleme aldığı Hüsn ü Aşk divan edebiyatının son büyük tasavvufi mesnevisi olarak literatürdeki yerini almakta. Nabi'nin Hayrabad isimli eserine rakip olmak amacıyla yazılan Hüsn ü Aşk, edebiyatımızdaki aşılmaz konumunu yüzyıllardır koruyor. Aşk bu eserden beri "ateş denizinde mumdan gemiler yüzdürmek" olmaya devam ediyor. İşte Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ından en güzel 20 alıntı…

Giriş Tarihi: 19.09.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 09:19
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"Ey gül-i rana..!
Ömrün beş mevsimi var: Aşk, hasret, yalnızlık, vuslat ve hüzün.
Sahi, sen hangi mevsimdesin?"

Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk isimli mesnevisini okumak için tıklayınız

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"Hüsn, soluktan soluğa ah ediyordu ama derdini bir Aşk biliyordu, bir de Allâh..."

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"Durma sefer et diyâr-i kalbe."

Şeyh Galip kimdir? Hayatı ve eserleri nelerdir?

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"Gönül aynası kırıldı; mehtap kayboldu da yalnız ızdırap kaldı."

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"Takdir edilene bir takdir eden gerektir; söz söylemeye de söyleten gerek. Söz feyzini veren Hak'tır; insan da bu ihsana müstahaktır."

Mana ustası Şeyh Galib'ten inci değerinde beyitler

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