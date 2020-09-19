Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ından en güzel 20 alıntı

Divan edebiyatında öyle şiirler vardır ki onlara "söz ve anlam incisi" tanımlamasında bulunmak mümkündür. Anlam katmanına bürünmüş şiirlere sahip olan isimlerden biri de "düşüncenin alevi ile oynayan" Şeyh Galip... Şairin kaleme aldığı Hüsn ü Aşk divan edebiyatının son büyük tasavvufi mesnevisi olarak literatürdeki yerini almakta. Nabi'nin Hayrabad isimli eserine rakip olmak amacıyla yazılan Hüsn ü Aşk, edebiyatımızdaki aşılmaz konumunu yüzyıllardır koruyor. Aşk bu eserden beri "ateş denizinde mumdan gemiler yüzdürmek" olmaya devam ediyor. İşte Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk'ından en güzel 20 alıntı…