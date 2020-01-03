Şeyh Galip kimdir? Hayatı ve eserleri nelerdir?

Asıl adı Mehmed Esad olan Şeyh Galip, İstanbul'da Yenikapı Mevlevîhânesi yakınlarındaki bir evde dünyaya geldi. Mevlevi aileden olan, şair ve alim Reşid Efendi ile Emine Hatun'un oğlu olan Galip, ilk eğitimini babasından aldı. Divanında ve Hüsn ü Aşk'ında da bunu böyle belirtmiştir. Arapçayı Hamdi Efendi'den, Farsça'yı Hoca Neş'et'ten öğrendi. Neş'et Efendi kendisine "Esad" mahlasını verdi ancak dönemin Esad isimli şairleriyle karıştırılmaması için "Galip" mahlasını kullanmaya başladı.