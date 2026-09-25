Sergüzeşt: Samipaşazade Sezai'den Köleliğe ve İnsanlık Dramına Realist Bir Bakış

5 /10















🔸İçinde büyüdüğüm evin bahçesindeki ağaçları bile özledim. Orada bir gül ağacı vardı; ayrıldıktan sonra anlıyorum ki o da benim için çok değerliymiş. O odalar, o yüzler, o köşeler; bütün çocukluğumun ve mutluluğumun anılarıymış.