Sergüzeşt: Samipaşazade Sezai'den Köleliğe ve İnsanlık Dramına Realist Bir Bakış
Yayınlanma Tarihi:
25.09.2026 14:22
Türk edebiyatında realizmin güçlü örneklerinden biri olan Sergüzeşt, Samipaşazade Sezai'nin kölelik düzenine ve insanın insan üzerindeki tahakkümüne yönelttiği çarpıcı bir eleştiridir. Kafkasya'dan İstanbul'a getirilen cariye Dilber'in esaretle örülü hayatını merkeze alan roman; aşk, özgürlük ve toplumsal adaletsizlik gibi temaları işler. Samipaşazade Sezai, Dilber'in yaşadığı acılar üzerinden dönemin kölelik anlayışını ve ardındaki insanlık sorununu görünür kılarken, güçlü tasvirleri ile karakterlerin iç dünyasını da yansıtır. Sizler için Sergüzeşt'ten dikkat çekici alıntılar derledik.
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🔸Boğaziçi'nin geceleri, bir kıyısından diğer kıyısına geçmek çok hoştu. Oysa bu kıyılar, bazen cennet rüyasını andıran Boğaziçi'ne dalıp hayallere kapılmak için çiçeklerden yapılmış dünyanın en güzel, en yumuşak yatağı gibiydi.
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🔸Bu kuş, doğmakta olan güneşin ışığına karşı kanatlarını çırparak uçtukça göğsünde şafaktan aldığı kırmızı ve mavi renkler dalgalanırdı. Ağaca konduğu zaman ise yeni açmış bir çiçeğe benzerdi.
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🔸Zavallı çocuklar! Sizin o küçücük elleriniz, eski Asya'nın kullandığı ve birkaç yüzyıldır insanlığın baskısı altında inlediği esaret zincirlerini kırmak için değil; kendiniz gibi küçük kuşları ve güzel çiçekleri okşamak içindir.
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🔸Ağlamak, başımıza gelen felaketlere karşı içimizde kalan gücün bir çığlığıdır. Ağlayamadığımız zamanlar ise bu gücün de tamamen yok olduğu anlardır. Çünkü onun yerini alan acı dolu bir sessizlik, en şiddetli acı gözyaşlarından bile daha yakıcıdır.
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🔸İçinde büyüdüğüm evin bahçesindeki ağaçları bile özledim. Orada bir gül ağacı vardı; ayrıldıktan sonra anlıyorum ki o da benim için çok değerliymiş. O odalar, o yüzler, o köşeler; bütün çocukluğumun ve mutluluğumun anılarıymış.