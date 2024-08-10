Sait Faik Abasıyanık'ın "Sarnıç" eserinden alıntılar

Sait Faik Abasıyanık, edebiyatımızın öncü hikayecilerinden biri. Çehov tarzı durum öykücülüğünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi olan yazar, anlatımıyla okurlarının gönlüne adeta taht kurmuş. Alemdağ'da Var Bir Yılan, Semaver, Son Kuşlar kitaplarıyla ün salan Sait Faik, Sarnıç isimli eserinde, "yalnızlığının içinde anılar sarnıcına sığınan bir adam"ın hikayesini konu alır. Tabi eser yalnız bu öyküden oluşmuyor. Bu kitapta birbirinden güzel on altı öykü yer alıyor ve bunları yazarın eşsiz kaleminden okuyorsunuz. İşte, sizler için kıymetli eserden birbirinden anlamlı alıntılar derledik.