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Sait Faik Abasıyanık'ın "Sarnıç" eserinden alıntılar

Sait Faik Abasıyanık, edebiyatımızın öncü hikayecilerinden biri. Çehov tarzı durum öykücülüğünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisi olan yazar, anlatımıyla okurlarının gönlüne adeta taht kurmuş. Alemdağ'da Var Bir Yılan, Semaver, Son Kuşlar kitaplarıyla ün salan Sait Faik, Sarnıç isimli eserinde, "yalnızlığının içinde anılar sarnıcına sığınan bir adam"ın hikayesini konu alır. Tabi eser yalnız bu öyküden oluşmuyor. Bu kitapta birbirinden güzel on altı öykü yer alıyor ve bunları yazarın eşsiz kaleminden okuyorsunuz. İşte, sizler için kıymetli eserden birbirinden anlamlı alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:23
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Kış saadetimizi tamamlamak için geliyor. Bahar, aşkımızı tazelemek için.

Sait Faik Abasıyanık

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Bu dünyada insan en güzel, en büyük, en bahtiyar olacak mahlûktu.

Sait Faik Abasıyanık

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İnsan, dedi, aslını unutmamalıdır.

Sait Faik Abasıyanık

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Arzusu iradesiyle çarpışmıyordu bile. Arzusu iradesini almış, birlik olmuşlar, dost olmuşlardı. Beraberdiler. Bütün gün ayrılmıyorlardı. Yalnız rüyalarında birbirlerinden bir lahza ayrılıp tokalaşıyorlardı.

Sait Faik Abasıyanık

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Önümüzde hayat... Her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz. Hâlbuki zaman, ağır ağır bizimle beraber akan bir nehir, bir göle varıyordu. Bu gölde artık biz akmıyor, dalgalanıyorduk. Yahut bana öyle geliyordu.

Sait Faik Abasıyanık

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