Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden kültür değişimi ve toplumsal yansımalar
Türk edebiyatının en kendine has isimlerinden olan Ahmet Hamdi Tanpınar, kaleme aldığı kitaplarla okuyucusunu farklı mekanlar ve zamanlara götürebilen usta bir isimdir. Tanpınar'ın en bilindik eserlerinden olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü roman tecrübemizin çağ atladığı, okuyucuyu içine çeken bir eserdir. Osmanlı son dönemi ile cumhuriyet devri arasında bir köprü kuran Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki kültür değişimi ve toplumsal yansımaları araştırdık.
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Şu hakikati kendi hayatım bana öğretti: İnsanoğlu insanoğlununun cehennemidir.
AHMET HAMDİ TANPINAR
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Sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Hattâ dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti. Vakıa bunlar bir günde olmadı. Hattâ çok güçlükle ve adım adım oldu. Hattâ çok defa bana rağmen oldu. Fakat oldu.
AHMET HAMDİ TANPINAR
AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAŞADIĞIM GİBİ KİTABINDAN 20 UNUTULMAZ ALINTI
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Her şey yolunda... Fakat yalnızız. Bütün dünyada yalnızız.
AHMET HAMDİ TANPINAR
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Bazen düşünürüm, ne kadar garip mahluklarız? Hepimiz ömrümüzün kısalığından şikâyet ederiz; fakat gün denen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız?
AHMET HAMDİ TANPINAR
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Bak doktor! dedim. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece talihsizim.
AHMET HAMDİ TANPINAR