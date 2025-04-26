Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden kültür değişimi ve toplumsal yansımalar

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Sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Hattâ dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti. Vakıa bunlar bir günde olmadı. Hattâ çok güçlükle ve adım adım oldu. Hattâ çok defa bana rağmen oldu. Fakat oldu.

AHMET HAMDİ TANPINAR

AHMET HAMDİ TANPINAR'IN YAŞADIĞIM GİBİ KİTABINDAN 20 UNUTULMAZ ALINTI