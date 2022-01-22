Reşat Nuri'nin unutulmaz eseri Çalıkuşu'ndan alıntılar

Bazı eserler toplumu derinden etkileyerek akislerini uzun yıllar boyunca sürdürür. Reşat Nuri Güntekin'in en sevilen ve bilinen eseri "Çalıkuşu" yazıldığı tarihten bugüne değin popülerliğini sürdüren nadir eserlerdendir. Aşkı, ayrılığı ve milletimizin tarihini anlatan eser edebiyatımızda, gerçek ve masal arasında seyahat eden bir sandal görevi görüyor adeta. Eserleri ile edebiyatımızda derin izler bırakan Reşat Nuri Güntekin'in çok sevilen "Çalıkuşu" kitabından hayatın içerisinden gelen alıntılar derledik.