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Reşat Nuri'nin unutulmaz eseri Çalıkuşu'ndan alıntılar

Bazı eserler toplumu derinden etkileyerek akislerini uzun yıllar boyunca sürdürür. Reşat Nuri Güntekin'in en sevilen ve bilinen eseri "Çalıkuşu" yazıldığı tarihten bugüne değin popülerliğini sürdüren nadir eserlerdendir. Aşkı, ayrılığı ve milletimizin tarihini anlatan eser edebiyatımızda, gerçek ve masal arasında seyahat eden bir sandal görevi görüyor adeta. Eserleri ile edebiyatımızda derin izler bırakan Reşat Nuri Güntekin'in çok sevilen "Çalıkuşu" kitabından hayatın içerisinden gelen alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 18:57
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Reşat Nuri’nin unutulmaz eseri Çalıkuşu’ndan alıntılar

"Yağmurların içinde, önümdeki fenerin donuk izini takip ederek birçok dar, karanlık sokaktan geçtim. Hiçbir şey hissetmiyor, hiçbir şey duymuyor, sele düşmüş bir yaprak gibi iradesiz sürükleniyordum."

Reşat Nuri Güntekin

Mehmet Akif'in Reşat Nuri'ye verdiği büyük ders

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Reşat Nuri’nin unutulmaz eseri Çalıkuşu’ndan alıntılar

"Sevda, çocuk gözlerinden uyku gibi akıyor."

Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin'in okunması gereken kitapları

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Reşat Nuri’nin unutulmaz eseri Çalıkuşu’ndan alıntılar

"Dünyada zamanla yıpranmayan, kuvvetini kaybetmeyen hiçbir his yok."

Reşat Nuri Güntekin

Nurettin Topçu'nun Kültür ve Medeniyet eserinden alıntılar

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Reşat Nuri’nin unutulmaz eseri Çalıkuşu’ndan alıntılar

"İnsan, birini sevmek felaketine uğradı mı, esir gibi bir şey oluyor."

Reşat Nuri Güntekin

Reşat Nuri Güntekin'in okunması gereken kitapları

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Reşat Nuri’nin unutulmaz eseri Çalıkuşu’ndan alıntılar

"Gök gürültüleriyle başlayan şiddetli bir yağmur, sıcak ve sakin bir yazın bana verdiği müzmin hüznü, anlaşılmaz yaşamak yorgunluğunu dağıttı."

Reşat Nuri Güntekin

Cahit Zarifoğlu'nun sobada tutuşturulan ilk kitabının acıklı hikayesi

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