Reşat Nuri'nin unutulmaz eseri Çalıkuşu'ndan alıntılar
Reşat Nuri'nin unutulmaz eseri Çalıkuşu'ndan alıntılar
Bazı eserler toplumu derinden etkileyerek akislerini uzun yıllar boyunca sürdürür. Reşat Nuri Güntekin'in en sevilen ve bilinen eseri "Çalıkuşu" yazıldığı tarihten bugüne değin popülerliğini sürdüren nadir eserlerdendir. Aşkı, ayrılığı ve milletimizin tarihini anlatan eser edebiyatımızda, gerçek ve masal arasında seyahat eden bir sandal görevi görüyor adeta. Eserleri ile edebiyatımızda derin izler bırakan Reşat Nuri Güntekin'in çok sevilen "Çalıkuşu" kitabından hayatın içerisinden gelen alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 22.01.2022
16:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2022
18:57