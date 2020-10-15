Rasim Özdenören’in kaleminden Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti adlı kitabında Özdenören, demokrasi, liberalizm, kapitalizm gibi terimlerin Türkiye ve İslam'daki konumu ve kullanımından derince bahseder. Bu kavramların aslında yanlış kullanıldığına, ideolojilerin neye göre savunulduğuna, bu kavramların yeni dünya düzeninin yükselen değeri olamayacağına ışık tutar. Uyarıcı ve hatırlatıcı bir üslupla kaleme alınan Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti kitabından 30 alıntıyı derledik.