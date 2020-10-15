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Rasim Özdenören’in kaleminden Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti adlı kitabında Özdenören, demokrasi, liberalizm, kapitalizm gibi terimlerin Türkiye ve İslam'daki konumu ve kullanımından derince bahseder. Bu kavramların aslında yanlış kullanıldığına, ideolojilerin neye göre savunulduğuna, bu kavramların yeni dünya düzeninin yükselen değeri olamayacağına ışık tutar. Uyarıcı ve hatırlatıcı bir üslupla kaleme alınan Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti kitabından 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:27
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İslam, kim ne derse desin, başkalarının ona biçtiği yerde değil, fakat kendine mahsus bir yerde duruyor.

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Bir Müslüman, içinde yaşadığı İslam dışı toplumsal/siyasal ortamın şartlarına bağlı kalarak onu İslam'a dönüştüremez ve bu yoldaki çabaları hüsranla sonuçlanır.

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ABD kendi cazibesinde kapitalist yörüngeye oturmuş ülkelerle birlikte bir kutup teşkil ediyorsa, bunun karşı kutbunda kim yer alıyor? Hiç kuşkusuz, buna bir tek kelimeyle cevap vermek mümkündür: İslam âlemi.

Rasim Özdenören'in Yeniden İnanmak kitabından 30 alıntı

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Batı dünyasında laiklik kilise ile devletin uzlaşmasını ifade ederken; Türkiye Cumhuriyeti, daha baştan teşkilatlanmasını dine karşı gerçekleştirmiş ve dini devletin denetimi altına almıştır.

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Herkes kendi görüşünü, kanaatini dile getirmek için demokrasi istiyor, fakat aynı haktan başkasının yararlanmasına sıra gelince, bunu üstelik demokrasinin geleceğinin tehlikeye düşebileceği gerekçesiyle önlemeye çalışıyor. Niçin?

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