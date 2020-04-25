Arama

Menu

Rasim Özdenören'in Eşikte Duran İnsan kitabından 20 alıntı

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Derin düşünce dünyasını "Eşikte Duran İnsan" ile harmanladığı deneme kitabında, aslında hepimizin oldukça aşina olduğu konularda ne çok eksiğimiz olduğu konusuna bir ayna tutuyor. Rasim Özdenören'in uyarıcı, hatırlatıcı, zaman zaman bizleri silkeleyen ve eleştiren bir üslupla kaleme aldığı Eşikte Duran İnsan kitabından 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:30
  • 1
  • 20

İnsanı başka canlılardan ayıran özelliklerden biri de, kendisinin ne olduğunu merak etmesidir.

  • 2
  • 20

Hakikat belki aramakla bulunmaz, ama onu bulanların arayanlar olduğu da her zaman söylenir. Demek ki, bu arayışın, itidal ve istikrar üzere ifa edilmesi gerekiyor.

  • 3
  • 20

İslâm'ın şartları, ancak amentünün şartlarıyla bir arada bulunduğunda kendi bütünlüğünü koruyabilir.

  • 4
  • 20

Edep, yalan karşısında hakikate sözcülük edecek tavra sahip çıkmaktır. Edep, ceberut yalan karşısında, sessiz hakikatin yanını tutmaktır.

7 GÜZEL ADAM 7 GÜZEL ŞİİR

  • 5
  • 20

Şöyle ki, özgürlüğü, yalnızca bir şeyi ifa etmekle mukayyet kılmayıp, onu aynı zamanda bir şeyi yapmaktan vazgeçme olarak da tanımlayabilmeliyiz.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN