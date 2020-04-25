Rasim Özdenören'in Eşikte Duran İnsan kitabından 20 alıntı

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Derin düşünce dünyasını "Eşikte Duran İnsan" ile harmanladığı deneme kitabında, aslında hepimizin oldukça aşina olduğu konularda ne çok eksiğimiz olduğu konusuna bir ayna tutuyor. Rasim Özdenören'in uyarıcı, hatırlatıcı, zaman zaman bizleri silkeleyen ve eleştiren bir üslupla kaleme aldığı Eşikte Duran İnsan kitabından 20 alıntıyı derledik.