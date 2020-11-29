Rasim Özdenören'in Düşünsel Duruş kitabından 30 alıntı

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Düşünsel Duruş adlı kitabında Özdenören, bir şeye baktığımızda ona yüklediğimiz anlama, zihnimizin "düşünsel duruşuna" dikkat çekiyor. İçinde bulunduğumuz sosyal ve kültürel ortamın düşünsel duruşu oluşturduğuna, İslami olmayan düzen içerisinde Müslümanca düşünsel duruşun nasıl olacağına ışık tutuyor. Kavramlarla beslenen, felsefe ve sosyoloji ile desteklenen Düşünsel Duruş kitabından 30 alıntıyı derledik.