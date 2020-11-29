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Rasim Özdenören'in Düşünsel Duruş kitabından 30 alıntı

Rasim Özdenören, düşünce dünyamıza fikirleriyle ve kaleme aldığı eserlerle ışık tutan bir mütefekkir, yazar ve "Yedi Güzel Adam"ın beşincisi. Düşünsel Duruş adlı kitabında Özdenören, bir şeye baktığımızda ona yüklediğimiz anlama, zihnimizin "düşünsel duruşuna" dikkat çekiyor. İçinde bulunduğumuz sosyal ve kültürel ortamın düşünsel duruşu oluşturduğuna, İslami olmayan düzen içerisinde Müslümanca düşünsel duruşun nasıl olacağına ışık tutuyor. Kavramlarla beslenen, felsefe ve sosyoloji ile desteklenen Düşünsel Duruş kitabından 30 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:08
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Bir fikir çilesi çekilmeden kolayca kabul edilebilir olsaydı, insan indinde onun değeri de kalmazdı.

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Tövbenin Allah tarafından bunca sevilen bir fiil olarak nitelenmesi de, insanın tövbe fiiliyle yanlışının farkına vardığını itiraf etmesinden ileri geliyor.

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İnsana yaraşan konuşma ve düşünme, hesabı verilebilir nitelikte olandır.

Rasim Özdenören'in kaleminden Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

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Her düşünce, o düşünceyi talep eden bir toplumsal şartın ürünü olarak ortaya çıkar.

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Eğitim yalnızca bir bilgi edinme sürecinden ibaret kalmayıp aynı zamanda ve özellikle davranış ve tavır alma alışkanlıklarının kazanılması olarak anlaşılmalıdır.

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