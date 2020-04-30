Rasim Özdenören'in Acemi Yolcu kitabından 20 alıntı

"Yolculuğumuzun nerede başladığı açıklığa kavuşmuyor; sadece biz yolculuğumuza nerden başlamışsak oraya döndüğümüzü ifade ediyor. Ben bu dünya yolculuğuma acaba nerden başladım? Bir "yok"luktan mı? Başlangıç noktam bu daire üzerinde bir yok noktasıysa devranımı tamamlayınca gene aynı noktaya, o yok olan noktaya, yokluğun bulunduğu noktaya mı ulaşmış oluyorum? "Nihayet", yani ulaşabileceğim son, benim başladığım bu nokta olarak mı belirleniyor? Fakat yok'tan (veya "hiç"ten) başlamak nasıl bir şey ola? İçimden, şairin: "Yok gibi bir şey ama var, var" diye ısrar eden mısraını tekrarlamak geliyor."