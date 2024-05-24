Prof. Dr. Teoman Duralı'dan düşündürücü cümleler

Ülkemizde sistematik bir felsefe mantalitesi inşa edebilmiş nadir isimlerden olan merhum Prof. Dr. Teoman Duralı, kıvrak zekası ve zor olanı kolayca anlatmasıyla meşhurdu. Durduğu nokta itibariyle milletine son derece bağlı olan Duralı, soruları bitmeyen bir hakikat arayıcısıydı. Eserlerinde, meseleler üzerinden bir felsefe yürütmesi yapan Teoman Duralı, akıllarda yeni sorular oluşmasını sağlardı. Prof. Dr. Teoman Duralı'nın kitaplarından düşündürücü cümleleri alıntıladık.