Arama

Menu

Prof. Dr. Teoman Duralı'dan düşündürücü cümleler

Ülkemizde sistematik bir felsefe mantalitesi inşa edebilmiş nadir isimlerden olan merhum Prof. Dr. Teoman Duralı, kıvrak zekası ve zor olanı kolayca anlatmasıyla meşhurdu. Durduğu nokta itibariyle milletine son derece bağlı olan Duralı, soruları bitmeyen bir hakikat arayıcısıydı. Eserlerinde, meseleler üzerinden bir felsefe yürütmesi yapan Teoman Duralı, akıllarda yeni sorular oluşmasını sağlardı. Prof. Dr. Teoman Duralı'nın kitaplarından düşündürücü cümleleri alıntıladık.

Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 14:28
  • 1
  • 20

🔘

"Toplum aileden oluşmaktadır. Maddi ve manevi anlamda aile ortadan kalktı mı bir şey geriye kalmıyor demektir."

Teoman Duralı

  • 2
  • 20

🔘

"Türk milliyetinde İslam vardır. Bu millet onunla can bulmuştur. O can suyudur. Bundan kısmen dahi olsa yoksun bırakıldığı takdirde Türk kültürü varlığını sürdüremez."

Teoman Duralı

  • 3
  • 20

🔘

"Büyük milletler dillerine taparlar. Namus meselesi olarak görürler."

Teoman Duralı

  • 4
  • 20

🔘

''Ölüm son değildir. Çünkü benim özüm, aslım, ruhtur! Ben neysem, ruhumdan öyleyim.''

Teoman Duralı

  • 5
  • 20

🔘

"Kelimelerin gelişigüzel kırpılıp atılması insanlık suçudur."

Teoman Duralı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN