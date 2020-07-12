Peygamberimizin hayatı roman ile anlatılabilir mi?

Hz. Peygamberin sevgisi, asırlar boyunca Müslümanların gönlünde taht kurmuş ve bu sebeple pek çok sanatın konusu olmuştur. Güzel sanatların bir kolu olan edebiyat da Efendimizin sevgisinin anlatıldığı alanlardan biridir. Kadim dönemlerden bu yana, Efendimiz; divan edebiyatı, tekke ve halk edebiyatlarında nazım ve nesir türleriyle anlatılmıştır.

Mevlidü'n-Nebi, gazavâtu'n-nebi, mi'raciye, fezâilname, şefaatname, şemâil-i şerife, hilye-i şerife, na't bunlardan yalnızca birkaçıdır… Medeniyetimiz, peygamber sevgisini ve övgüsünü türlü şekillerle ifade etmenin bir yolunu bulmuştur. Hatta öyle ki edebi eserlerin toplumların algısını ve yaşayış biçimini şekillendirme rolü, Peygamberimizin anlatıldığı türlerde en çok kendisini göstermiştir.

Türk edebiyatında Peygamberimizin kelimelerle portresi