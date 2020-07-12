Peygamberimizin hayatı roman ile anlatılabilir mi?
Peygamberimizin hayatı roman ile anlatılabilir mi?
Türklerin İslam'ı kabulü ile birlikte sadece sosyal hayatta büyük değişiklikler yaşanmamış, edebiyat ve sanat da bu değişimden büyük oranda etkilenmiştir. Divan edebiyatı sahasında verilen eserlere bakıldığında, en çok işlenen konuların dini konular olduğu görülür. Öte yandan bu konular içinde İslam peygamberine çok özel bir yer ayrıldığı da bilinen bir gerçek. Medeniyetimizde Hz. Peygamber'e duyulan derin sevginin gereği olarak; "mevlit, na't, mirâciyye, hilye, sîretü'n-Nebi, kırk hadis" gibi birçok edebi tür ortaya çıkmıştır. Peki, modern zamanın bir türü olan roman ile Efendimizin hayatı anlatılabilir mi?
Giriş Tarihi: 12.07.2020
16:02
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
17:15
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
14
ASIRLAR BOYUNCA EDEBİYATIN KONUSU OLAN PEYGAMBER SEVGİSİ
2
14
GÜNÜMÜZDE PEYGAMBER SEVGİSİ HANGİ ESERLER VASITASIYLA ANLATILIR?