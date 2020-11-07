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Peyami Safa'nın olgunluk eseri Biz İnsanlar'dan 20 alıntı

Edebiyatımızın özgün kalemlerinden Peyami Safa, yaşamı boyunca unutulmaz eserlere imza attı. Bunlardan biri de 1937'de tefrika edilip 1959'da kitap olarak basılan Biz İnsanlar romanıydı. Peyami Safa'nın diğer bütün romanlarında olduğu gibi Biz İnsanlar romanında da doğu-batı, madde-mânâ gibi ikilemler üzerinde duruldu. Yazar, eserinde mütareke döneminde İstanbul'da geçen bir aşk ilişkisi temasıyla Türk toplumda görülen doğu-batı çatışmalarını verdi. Romandaki bir diğer önemli hususta mütareke döneminin atmosferini çok iyi yansıtıyor olmasıydı. Peyami Safa'nın olgunluk eseri Biz İnsanlar'dan en duygu yüklü alıntıları derledik…

Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:45
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"Ne zaman uçacağını bilmeyen bir kuşa benziyorum."

Biz İnsanlar kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

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"Orada benim görmediğim bir şeyler var, belki bütün bir hayat var."

Peyami Safa hakkında bilinmeyen 10 detay

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"İnsan kendisini başkası için severse başkasını sevmiş olur; başkasını kendisi için severse kendisini sevmiş olur."

Peyami Safa'nın Yalnızız romanından insanın gerçekliğine dair 20 alıntı

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"-Yalnızlığı seviyor musunuz ?
-Kendime rağmen olduğu zaman hiçbir şeyi sevmem; yalnızlıkta kalabalıkta yük olur ."

Türk edebiyatının mücadeleci kalemi: Peyami Safa

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"Hassasiyet bir hastalıktır."

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