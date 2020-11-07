Peyami Safa'nın olgunluk eseri Biz İnsanlar'dan 20 alıntı

Edebiyatımızın özgün kalemlerinden Peyami Safa, yaşamı boyunca unutulmaz eserlere imza attı. Bunlardan biri de 1937'de tefrika edilip 1959'da kitap olarak basılan Biz İnsanlar romanıydı. Peyami Safa'nın diğer bütün romanlarında olduğu gibi Biz İnsanlar romanında da doğu-batı, madde-mânâ gibi ikilemler üzerinde duruldu. Yazar, eserinde mütareke döneminde İstanbul'da geçen bir aşk ilişkisi temasıyla Türk toplumda görülen doğu-batı çatışmalarını verdi. Romandaki bir diğer önemli hususta mütareke döneminin atmosferini çok iyi yansıtıyor olmasıydı. Peyami Safa'nın olgunluk eseri Biz İnsanlar'dan en duygu yüklü alıntıları derledik…