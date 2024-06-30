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Özdemir Asaf’ın “Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden duygu dolu alıntılar

Kendisinin kıymeti oldukça geç anlaşılsa da Türk Edebiyatında derin izler bırakmış biridir Özdemir Asaf. Onun mısralarında derin duygular görülür. Asaf, ömrü boyunca nazik ve duygusaldı. Sizlere çağdaş şiirin öncü isimlerinden olan Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden alıntılar derledik. İşte Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden duygu dolu sözler…

Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:24
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Her insanın bir öyküsü vardır, ama her insanın bir şiiri yoktur.

Özdemir Asaf

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Ağlasam geçer,

Biliyorum…

Ağlanmıyor.

Özdemir Asaf

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Sevdi mi, sevmedi mi, belli etmedi.

Sürdürüp suskunluğunu

Bekledi.

Özdemir Asaf

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Yüreği soğuyanın savaşı biter.

Özdemir Asaf

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İnsanlar, insanların içinde

İnsan'lara hasret yaşarlar…

Özdemir Asaf

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