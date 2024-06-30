Özdemir Asaf’ın “Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden duygu dolu alıntılar
Özdemir Asaf’ın “Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden duygu dolu alıntılar
Kendisinin kıymeti oldukça geç anlaşılsa da Türk Edebiyatında derin izler bırakmış biridir Özdemir Asaf. Onun mısralarında derin duygular görülür. Asaf, ömrü boyunca nazik ve duygusaldı. Sizlere çağdaş şiirin öncü isimlerinden olan Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden alıntılar derledik. İşte Özdemir Asaf'ın "Yalnızlık Paylaşılmaz" eserinden duygu dolu sözler…
Giriş Tarihi: 30.06.2024
12:22
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
12:24