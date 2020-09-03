Osmanlı şiirinde kullanılan kelimeler

📚 Misk: Doğu Türkistan'da yaşayan bir çeşit ceylanın göbeğindeki ur

📌 Erkek ceylanlarda bulunan bu ur, hayvanı rahatsız eder. Bundan dolayı da hayvan sürtünerek bu uru düşürürdü. Misk avcıları sahralara kazık çakar ve ceylanların bu kazığa sürtünerek misk urunu düşürmelerini sağlardı. Öz haldeki bu siyah renkli ur düştükten sonra etrafa kokusu yayılır ve yerini belli ederdi. Bu maddeden şişelerce koku elde etmek mümkündü. Günümüzde kullanılan misklerin çoğu sunidir.

📌 Misk, divan edebiyatında oldukça sıklıkla kullanılır. Kokusu ve siyah rengi ile sevgilinin kokusu, ayva tüyleri, beni, kaşı, saçları; gece, mürekkeb vs. miske benzerler. Çin, Hıta, Huten kelimeleri, miskin çıktığı yeri; âhû da misk keçisini bildirir. Pahalı bir koku oluşu, , her yeri kaplaması, elde edilişi şiirlerde tevriyeli olarak ele alınır. Özellikle sevgilinin saçları misk ile doludur. Sevgili ölürse onun mezarında biten otlar, misk kokulu saç gibi kokar

Çün demem ol gurreden açdı girih

Müşg-efşân oldu çü bâd-ı nesim Aşkî

Divan edebiyatının harflerle kurulan kelime oyunlar