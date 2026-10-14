Ömer Seyfettin’in İlk Namaz Hikayesinin Tahlili

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Ömer Seyfettin'in İlk Namaz adlı hikâyesi, anlatıcının geçmişte yaşadığı bir olayı hatırlaması üzerine kurulu. Hikâye üç bölümden oluşur. İlk bölüm yaklaşık bir sayfa, ikinci bölüm dört sayfa civarında, son bölüm ise yarım sayfa kadardır. Bu bölümlerin her biri hikâyede farklı bir görev üstlenir.

Hikâye birinci tekil şahısla, yani Ömer'in ağzından anlatılır. İlk bölümde Ömer'in şimdiki zamandaki ruh hâlini görürüz. İkinci bölümde çocukluğuna döner ve ilk namazını kıldığı günü anlatır. Üçüncü ve son bölümde ise yeniden şimdiki zamana döner. Bu nedenle hikâyede çerçeve hikâye tekniğinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Şimdiki zamanda yaşananlar, geçmişteki asıl olayı çevreler.

Burada dikkat çeken en önemli noktalardan biri, şimdiki zamanla geçmişin birbirinden oldukça farklı olmasıdır. Şimdiki zamanda Ömer daha üzgün, karamsar ve kederli görünürken çocukluğuna döndüğünde sıcak, huzurlu ve mutlu bir ortamla karşılaşırız. Yani geçmişte yaşadığı olay, bugünkü ruh hâliyle tam bir zıtlık oluşturur. Bu zıtlık sayesinde çocukluk hatırasının Ömer için ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlarız.