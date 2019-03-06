Ömer Seyfettin'in hazin hikayesi

Türk edebiyatına damgasını vuran, hikâyeleriyle bir devrin çocuklarını büyüten değerli öykücülerimizden biri Ömer Seyfettin… Hastalığının ilerlediği zamanlarda henüz varlığı bile bilinmeyen insülin ile karşılaşmıştı.Fakat bundan ne kendisinin ne de o devir doktorlarının haberi vardı. Seyfettin, 6 Mart'ta sahipsiz biri gibi öldü ve cesedi kadavra yapıldı… Vefatının 99. yılında edebiyatımıza damgasını vuran Ömer Seyfettin'in hazin hikayesini sizler için derledik.