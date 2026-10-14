Dünyada aydınlatılan ilk cadde

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SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN ANTAKYA

🔸 İpek Yolu'nun güzergahında bulunması ve üç semavi dinin merkezi konumda olması hasebiyle dünyanın birçok ülkesinden seyyahlar, Antakya'yı ziyaret etmiştir. Onlardan biri de 16. yüzyılda bölgeye gelen Daramon'dur.

Seyyah Daramon'un Antakya izlenimleri:

"Evlerinin çoğu oraya buraya serpiştirilmiş bir köy gibi düzenlenmiştir ve birçok yeri de boş ve çoraktır. Türkler, Ermeniler ve çok az da Yahudi vardır. Bu şehirde en çok görülmeye değer olan şey eskiden son derece güzelmiş gibi görünen, harikulade bir biçimde inşa edilmiş ve neredeyse tamamı mermer taştan olan surlardır. Şehrin konumu eğimli ve söz konusu surları içine alacak şekildedir. Dört büyük yüksek tepeciğin birinin zirvesinde kale yer alır."