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Okumak üzerine ünlü yazarların sözleri

Hızlı yaşıyor hayatımızın merkezindeki incelikleri görmekten uzak kalıyoruz. Bu kalabalık ve hızın ortasında bir cümle bizi bambaşka alemlere götürüyor ve ruhumuzda beklenmedik kapıların açılmasına vesile oluyor. Dünyaca ünlü yazarların eserlerinden sizler için düşünmeye sevk edecek, yaşantımızı sorgulatacak, çevremizi değiştirecek birbirinden kuvvetli sözleri ve cümleleri araştırdık. İşte, okumak üzerine ünlü yazarların sözleri...

Giriş Tarihi: 20.07.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 14:25
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Reel olan tabiat değil, kitaplarda görülen rüyadır. Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.

Cemil Meriç

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Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.

Maksim Gorki

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"Oku" emri, anlamını bilmeden okumak olmamalıydı. Anlamı kavramadan okunacak bir şey hayata uygulanamaz, yaşanamazdı.

Cahit Zarifoğlu

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Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. Yine de her seferinde okuduğumuzda hayran kalıp yazarını deha olarak adlandırmamız ne tuhaftır.

Thomas Mann

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Seneler vurmadan silgiyi, bağlayın kitapla bilgiyi.

Necip Fazıl Kısakürek

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