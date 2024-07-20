Okumak üzerine ünlü yazarların sözleri

Hızlı yaşıyor hayatımızın merkezindeki incelikleri görmekten uzak kalıyoruz. Bu kalabalık ve hızın ortasında bir cümle bizi bambaşka alemlere götürüyor ve ruhumuzda beklenmedik kapıların açılmasına vesile oluyor. Dünyaca ünlü yazarların eserlerinden sizler için düşünmeye sevk edecek, yaşantımızı sorgulatacak, çevremizi değiştirecek birbirinden kuvvetli sözleri ve cümleleri araştırdık. İşte, okumak üzerine ünlü yazarların sözleri...