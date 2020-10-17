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Nuri Pakdil'in Yazmak Bir Mucize isimli kitabından 20 alıntı

Edebiyatımızda "Kudüs şairi" olarak tanınan Nuri Pakdil, aynı zamanda düşünceleriyle yön veren önemli bir yazar ve mütefekkirdi. Nuri Pakdil'in direnişin dil düzeyinde kıvama ermiş biçimi olan yazılardan bir bölümü "Otel Gören Defterler" dizisinin altıncı kitabı olarak "Yazmak Bir Mucize" ismiyle yayımlandı. Dizinin önceki kitapları gibi Yazmak Bir Mucize de otellerde kaleme alınan metinlerden oluştu. Kitapta insan ruhunun karmaşası, yazmak üzerine düşünceler, direniş ruhu otel imgesi sayesinde belirgin hale getirildi. İşte Nuri Pakdil'in Yazmak Bir Mucize kitabından "hem yürünülen yol" hem de "taşınan dağ" hayata doğru derin bir yolculuğa çıkaracak 20 alıntı...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 09:17
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"Her şey eksilebilirdi insanda; ama vicdan asla!"

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"Ellerimde kelimeleri yerlere saçılmasınlar, diye özenle tutuyorum."

15 maddede Nuri Pakdil...

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"Gökyüzüne çevir başını! Bulut; umut!"

Nuri Pakdil'den 20 alıntı ile Batı Notları

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"İnsanın kendi kalbine yaklaşması harflerle daha kolaydır."

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"Şimdi sükûnetin kalbi nerede atar?"

Nuri Pakdil'in kaleminden "Umut"

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