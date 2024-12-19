Yayınlanma Tarihi:
Aralık 19, 2024 10:00
Güncelleme Tarihi: Aralık 19, 2024 10:06
Kaleme aldığı eserlerle edebiyat dünyasının dervişi olarak tanınan Nuri Pakdil; şiir, deneme ve piyes gibi farklı alanlarda yetkin bir isimdi. Lise yıllarından itibaren edebiyatın merkezinde yer alan Pakdil, 50 yaşına geldiğinde 18 telif eseri bulunan bir kalem ustasıydı. Nuri Pakdil külliyatı içinde farklı bir noktada duran Batı Notları, yazarın Paris'te geçirdiği zamanı ve düşüncelerini yansıtması bakımından çok önemli. İşte, Nuri Pakdil'in Batı Notları...
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Bunların Türkiye hakkındaki bilgileri çok azdı. Coğrafya olarak İstanbul'u biliyorlardı, tarihimizden de birkaç ad. Ne var ki, 'Türkiye' adı gizemli bir kelimeydi bunlar için, hiçbir önemli bilgileri olmadığı halde, büyük ilgi duyuyorlardı.
Nuri Pakdil
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Niçin güneşi plastik Paris'in? Çünkü yükselen Batı isi, güneşle Paris'in arasında kalın bir duvar.
Nuri Pakdil
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Halkları ulus yapan kuvvet, tarihten gelir.
Nuri Pakdil
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Savaşsız bir Amerikan ekonomisi çökebilir. Amerika için, ülkesi dışındaki savaşlar, alıcıları hazır Pazar yerleri anlamına gelir.
Nuri Pakdil
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Zaman, bu çağın başından beri, önemsenecek ölçüde büzüldü.