Nuri Pakdil'in Batı Notları

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Bunların Türkiye hakkındaki bilgileri çok azdı. Coğrafya olarak İstanbul'u biliyorlardı, tarihimizden de birkaç ad. Ne var ki, 'Türkiye' adı gizemli bir kelimeydi bunlar için, hiçbir önemli bilgileri olmadığı halde, büyük ilgi duyuyorlardı.

Nuri Pakdil