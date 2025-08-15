Nuri Pakdil'den Bir Yazarın Notları I
Kudüs Şairi olarak tanıdığımız Nuri Pakdil, yazılarıyla bir direnişi başlatmıştır. Kudüs'ü yüreğinin merkezinde saklayan ve Filistin halkının özgürlüğü için sesi daima yüksek çıkmıştır. Özellikle yazıları onun en büyük "Kudüs müdaafası"dır. Onlardan biri de "Bir Yazarın Notları I" adlı eseri. İşte, kutlu dava insan Pakdil'in kaleminden süzülen nidalar...
Bize lazım olan soylu bir öfkedir...
NURİ PAKDİL
Yalnız başıma da olsam, yanımda başkaları da olsa, yürürken, bir yanlışımın karşılığı olarak, ayağım bir ipe takılacakmış sanıyorum.
NURİ PAKDİL