Nuri Pakdil'den Bir Yazarın Notları I

Yayınlanma Tarihi: 15.08.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 11:04

Kudüs Şairi olarak tanıdığımız Nuri Pakdil, yazılarıyla bir direnişi başlatmıştır. Kudüs'ü yüreğinin merkezinde saklayan ve Filistin halkının özgürlüğü için sesi daima yüksek çıkmıştır. Özellikle yazıları onun en büyük "Kudüs müdaafası"dır. Onlardan biri de "Bir Yazarın Notları I" adlı eseri. İşte, kutlu dava insan Pakdil'in kaleminden süzülen nidalar...

1/20

🔸

Bize lazım olan soylu bir öfkedir...

NURİ PAKDİL

Sezai Karakoç'un kaleminden "Günlük Yazılar II"

2/20

🔸

Ne emek, ne ekmek; önce, kalbimiz bozuluyor çünkü.

NURİ PAKDİL

3/20

🔸

'Yarın' sözcüğü, yarın hiçbir anlama gelmeyebilir bu yerleşim yerinde.

NURİ PAKDİL

4/20

🔸

Bir hiçlikte geçtik, gittik.

NURİ PAKDİL

5/20

🔸

Yalnız başıma da olsam, yanımda başkaları da olsa, yürürken, bir yanlışımın karşılığı olarak, ayağım bir ipe takılacakmış sanıyorum.

NURİ PAKDİL

